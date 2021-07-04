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「北市不疫調」施景中道歉　她：綠營人士滿口謊言跟呼吸一樣自然

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲虎林街周邊爆出確診個案。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市虎林街周邊爆出13戶、30人確診，台大醫院婦產科名醫施景中批評，市府曾經不疫調、不匡列，導致疫情延燒，遭到北市府駁斥，雖然施景中稍早也發文道歉，但民眾黨發言人楊寶楨表示，儘管已解釋無數次，仍有人要抹黑，看到綠營人士滿口謊言跟呼吸一樣自然，忍不住質疑，我們的執政黨政府還有公信力嗎？

施景中4日中午在臉書發文，為不疫調、不匡列的說法道歉，對此，楊寶楨今在臉書發文指出，北市府現在就是在做精準疫調，努力篩出無症狀的黑數。並不像綠營造謠的在擺爛，「如果真的擺爛，台北的周確診人數又如何能降到如今的雙位數？」

對此，楊寶楨表示，儘管已解釋無數次，仍有綠營人士要抹黑北市府蓋牌、不做疫調、不匡列、不篩檢，甚至拿累計幾周或一個月的確診數字，混淆視聽成像是一天爆發的群聚感染，「民進黨座右銘是不是謊言重複一千遍就是真理？」

楊寶楨表示，若民進黨主席、總統蔡英文檯面上喊同島一命，卻放任底下的人說謊成性、胡作非為，我們如何相信蔡總統能夠給台灣一個好的未來，「看到綠營人士滿口謊言跟呼吸一樣自然，忍不住質疑，我們的執政黨政府還有公信力嗎？」

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