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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

▲▼柯文哲、黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市疫調是否確實，近來成為各方論戰的話題。（圖／北市府提供）

記者林彥臣／綜合報導

台北市爆出多起新冠肺炎群聚事件，更被醫師點名疫調不實，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也直言「上傳資料確實不多。」相關言論也引來北市府不滿，認爲是散布假訊息和造謠。對此急診醫師「Dr. E」謝宗學就在臉書發文比喻，像是「小明」線上學習1分鐘，卻反嗆媽媽誣賴、散播假消息。

謝宗學在粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，「媽媽：小明！你怎麼沒有線上學習，在偷看 YouTube？」。「小明：我有線上學習 1 分鐘喔！怎麼可以罵我都沒有唸書？媽媽妳誣賴我，散播假消息！」

謝宗學引述施景中醫師的言論，「台北市在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，質疑台北市長柯文哲不是說不需要中央協助，『我們自己處理、我的方法最快』？真的是荒腔走板，拿全台北市民做賭注了。台北市副市長黃珊珊今天表示，台北市所有確診案例，都會疫調匡列，如果再說，台北市不疫調、不匡列，都是在散布假訊息。」

▲北市3天足跡。（圖／記者周亭瑋製表）

▲台北市3天足跡，被PTT酸果然「精準疫調」。（圖／記者周亭瑋製表）

網友回應表示，「不疫調他自己說的，他說沒病的先關著」、「心疼施P，他明明沒說錯」、「醫療圈內人都知道『那位』做得如何荒腔走板，醫療基層跟民眾再三搖頭」、「所以不能說他都沒做～要說他講了一堆方法但是做起來的結果跟別人都不一樣」、「施P修養好，也憐惜一線人員。公理自在人心」、「施醫師的道歉文，分兩部份，前半部是向醫護和疫調人員致歉，但最後一句話真的耐人尋味，在我看來是高級酸」。

但也有網友表示，「不要為了自己的政治立場，而把身為醫師的專業素養都拋在腦後了，不提供正確資訊就算了，卻還變相成為特定媒體的助手，轉po錯誤資訊，誤導粉絲製造社會對立，真叫人不敢恭維」、「這比喻的很失敗，今天CDC記者會提問，台北有沒有做疫調，陳時中回，台北一直有上傳法傳疫調。這應該不是只看一分鐘的問題吧，是媒體洗腦的問題吧，三人成虎。」

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