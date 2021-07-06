疫苗擴大接種第9、10類！你有在名單上嗎？一張表看懂

記者潘姿吟／綜合報導

國內大規模開放新冠疫苗接種，行政院政務委員唐鳳也特別規畫「疫苗預約系統」並於今（6）上午上線，目前累計已83萬4780人做意願登記。指揮官陳時中今同時也說明，開放第9、10類疫苗預約登記，不過，將會先從離島地區先啟動，7/6離島、外島開始試行登記，7/8離島、外島開始試行預約，7/13全國第9、10類民眾登記，7月下旬全國第9、10類民眾開始分批預約。

第9類族群為可能增加感染及疾病嚴重風險，包括19-64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者和罕見疾病及重大傷病。第10類則是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。

▲▼COVID-19疫苗公費接種對象(110.6.21版)。（圖／中央流行疫情指揮中心；點圖可放大）

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備註：

包含「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」

具原住民身分者分別為第6類65歲以上長者及第8類55-64歲長者。

依「行政院國土安全政策會報-國家關鍵基礎設施領域分類」, 以「能源」、「水資源」、「通訊傳播」及「交通」等主領域, 由該領域主管機關認定之必要工作人員為限。

考量交通、氣候及醫療量能，酌予調增離島三縣市分配數量

COVID-19疫苗接種對象，將視疫情及疫苗供應現況，滾動檢討。