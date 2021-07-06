　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

▲▼全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，推出「急難救助」專案、「長假防疫物資包」。（圖／全聯提供）

▲全聯樺佩圓夢社會福利基金會疫情期間幫助全台超過3000位兒少。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯2大基金會協力，5月起整合防疫救助資源，提供各種急難救助，總計捐贈超過1700萬、受益人數超過5700位；如今也陸續提供3種專案包括醫療、緊急生活、喪葬補助，有需要的民眾都可至全台上千家門市填表申請，由社福單位評估，其中「愛心福利卡」有6個月每月1000元，能採買生活必需品和食材。

全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，考量三級警戒後，弱勢家庭的生活費、醫療費用開銷遽增，而求助案量也較同期增加13%，慶祥慈善事業基金會執行長張宜君提到，社工以電訪評估「急難救助」案件，救助金從1萬元調高至1.5萬元，並大幅提升愛心福利卡發卡比例。

據統計，5至6月間「急難救助」共幫助了914戶家庭、2742人，另核發787張愛心福利卡，每個月1000元，為期半年，總計已捐贈金額近1300萬，讓他們能夠到超市採買生活必需品，像是新鮮的蔬果魚肉來補充體力，緩解經濟重擔免於挨餓。

▲▼全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，推出「急難救助」專案、「長假防疫物資包」。（圖／全聯提供）

▲全聯慶祥慈善事業基金會疫情期間發放「愛心福利卡」，每個月1000元為期半年。（圖／全聯提供）

「急難救助」專案分為三種，包括醫療、緊急生活、喪葬補助，三項都可分開申請，有需求的民眾可至全台(包含離島)超過1千間的全聯門市索取申請書，填寫完附上應備文件後，即可由門市送件給社工評估，有效紓解弱勢生活困境。

其中一名原為設計師的個案，離婚後獨力扶養2個孩子，因前夫債務關係薪資遭到法扣、就業處處受限，加上父親近期過世後的喪葬費用，只好到機場擔任臨時的接送人員，無奈疫情爆發各國封關也斷了生計，各項的壓力接踵而來，後來透過友人協助申請全聯的「急難救助」專案，獲得5000元的喪葬補助款及愛心福利卡6個月，讓他在疫情期間可以購買物資，孩子也不因此而挨餓。

▲▼全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，推出「急難救助」專案、「長假防疫物資包」。（圖／全聯提供）

▲全聯慶祥慈善事業基金會「急難救助」專案。（圖／全聯提供）

此外佩樺基金會也與全台57所偏鄉小學合作，提供「防疫補助金」及「全聯禮券」由校方協助採買防疫商品，例如酒精、漂白水、線上學習器材等，並發放禮券給有需求的學生家庭到門市採買；同時串接媒合愛心平台，與21家安置家園、自立少年與社區課輔班合作，提供「公益福利卡儲值金」，讓社福單位可採購三餐食材及防疫物資。

其中，受助的少女小貞來自清寒家庭，爸爸原本從事大貨車司機，曾三度因心血管疾病造成昏厥而中斷工作兩年，今年又受疫情影響經常放無薪假，讓家庭一度斷炊，加上罹患憂鬱症的媽媽情緒不太穩定，小貞與兄弟姊妹老是三餐不繼，後來在佩樺基金會此次捐助下，小貞很感謝能在疫情期間享用到好吃的食物，平平安安的待在家防疫。

▲▼全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，推出「急難救助」專案、「長假防疫物資包」。（圖／全聯提供）

▲全聯佩樺圓夢社會福利基金會暑假推動「長假防疫物資包」捐助給全台偏鄉學校的弱勢兒。（圖／全聯提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
夏宇童「飄孕味」　突喊：我心碎了！　
結婚隔天遭婆家討「16萬聘金」　她回6字慘離婚
男星性侵風波逆轉　爆料者認造假道歉求饒
縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」　直播5人下場曝
屏東Delta感染有909人未驗！縣府急尋「關鍵17人」
買iPhone為何送貼紙？　內行曝「感人背後原因」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大亞集團66週年持續串連你我　在各種不確定之下穩定連結每個日常

【廣編】MEN’s Biore 10倍炭系列全新升級！代言人曾敬驊陪你大聲說「我怎樣，油我主控」

筆記！摩斯漢堡「大薯買1送1」只有4天　加碼吃「A+B」銅板限定餐

屈臣氏網購龜速出貨　消費者怒：我們這是遇到詐騙了嗎？

明天開囤！超商1日限定「美式、拿鐵買6送6」　不限冷熱還可寄杯

只要1元！爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品　7／7全日15檔限時特賣

《料理之王》選手都愛的洗碗精　超高標準廚具洗完要有「QQ聲」才算乾淨！

菜價狂飆⋯民眾驚見「摩斯高麗菜1顆33元」嗨翻　實買心得曝光

免削皮直接開吃！7-11開賣超甜「愛文芒果杯」　全家芋泥泡芙狂爆餡

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

【廣編】大亞集團66週年持續串連你我　在各種不確定之下穩定連結每個日常

【廣編】MEN’s Biore 10倍炭系列全新升級！代言人曾敬驊陪你大聲說「我怎樣，油我主控」

筆記！摩斯漢堡「大薯買1送1」只有4天　加碼吃「A+B」銅板限定餐

屈臣氏網購龜速出貨　消費者怒：我們這是遇到詐騙了嗎？

明天開囤！超商1日限定「美式、拿鐵買6送6」　不限冷熱還可寄杯

只要1元！爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品　7／7全日15檔限時特賣

《料理之王》選手都愛的洗碗精　超高標準廚具洗完要有「QQ聲」才算乾淨！

菜價狂飆⋯民眾驚見「摩斯高麗菜1顆33元」嗨翻　實買心得曝光

免削皮直接開吃！7-11開賣超甜「愛文芒果杯」　全家芋泥泡芙狂爆餡

環南市場復市！黃珊珊盼民眾多給攤商鼓勵：別讓政治抹滅人性良知

小勞勃道尼IG名單刪光「復仇者聯盟」成員　網驚：鬧翻漫威？

蔬菜箱送植物人家庭活動　嘉里大榮免費運送

潛水伕17年海下作業「工傷遭解職」　中油桃園煉廠遭判賠229萬

台驊5月EPS 3.11元　本業貢獻逾七成

赤腳下田…他高燒3天「一滴尿都沒有」！醫驚揭恐怖病因：3天會死

夏宇童「飄孕味」傳2天：我心碎了！　認臉皮薄...預告2個月後改變

北市稱萬華疫苗覆蓋率最高　林昶佐貼各區數量圖：不同層面的問題

選秀前3順位不攔「胡」　就等統一獅「胡」了

抓唐鳳疫苗系統bug遭批「肥胖症」　徐巧芯回嗆要他閉上臭嘴

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

消費熱門新聞

只有4天！36元爽喝超商大杯冰拿鐵

超商限時1天「咖啡買6送6」

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

摩斯高麗菜1顆33元嗨翻！民眾實買心得曝光

有牛排堡！速食店連19天買1送1

居家防疫期間料理魂大爆發！

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

摩斯漢堡限時4天「大薯買1送1」！

超商人氣冰品只要1元、咖啡買1送1

少年偵探團降臨超商！首間「柯南主題門市」

肯德基首度推出韓女團WDZY包裝盒

免削皮直接開吃！超商開賣「愛文芒果杯」

網路書店夏日折扣來了　暢銷書便宜買

全家霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋　1元限時搶

更多熱門

相關新聞

全聯首間智慧超市！免支援收銀

全聯首間智慧超市！免支援收銀

全聯第一間「智慧超市」新店型今（3）日亮相！位於台北市瑞光社會住宅，占地共391坪，除了有「自動結帳機」免支援收銀，還提供AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機、AI真空冷萃機、自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，打造住戶24小時休憩新空間。

2金融業推宅娛樂！　台壽攜喜年來催生「阿龍」牛角包

2金融業推宅娛樂！　台壽攜喜年來催生「阿龍」牛角包

全聯雙外送平台完成全台布局

全聯雙外送平台完成全台布局

全聯可買疫苗險！182元零接觸投保

全聯可買疫苗險！182元零接觸投保

全聯外送進駐宜花東離島！首購5折

全聯外送進駐宜花東離島！首購5折

關鍵字：

全聯愛心福利卡全聯慶祥慈善事業基金會全聯佩樺圓夢社會福利基金會

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面