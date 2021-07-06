全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

▲全聯樺佩圓夢社會福利基金會疫情期間幫助全台超過3000位兒少。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯2大基金會協力，5月起整合防疫救助資源，提供各種急難救助，總計捐贈超過1700萬、受益人數超過5700位；如今也陸續提供3種專案包括醫療、緊急生活、喪葬補助，有需要的民眾都可至全台上千家門市填表申請，由社福單位評估，其中「愛心福利卡」有6個月每月1000元，能採買生活必需品和食材。

全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會協力，考量三級警戒後，弱勢家庭的生活費、醫療費用開銷遽增，而求助案量也較同期增加13%，慶祥慈善事業基金會執行長張宜君提到，社工以電訪評估「急難救助」案件，救助金從1萬元調高至1.5萬元，並大幅提升愛心福利卡發卡比例。

據統計，5至6月間「急難救助」共幫助了914戶家庭、2742人，另核發787張愛心福利卡，每個月1000元，為期半年，總計已捐贈金額近1300萬，讓他們能夠到超市採買生活必需品，像是新鮮的蔬果魚肉來補充體力，緩解經濟重擔免於挨餓。

▲全聯慶祥慈善事業基金會疫情期間發放「愛心福利卡」，每個月1000元為期半年。（圖／全聯提供）

「急難救助」專案分為三種，包括醫療、緊急生活、喪葬補助，三項都可分開申請，有需求的民眾可至全台(包含離島)超過1千間的全聯門市索取申請書，填寫完附上應備文件後，即可由門市送件給社工評估，有效紓解弱勢生活困境。

其中一名原為設計師的個案，離婚後獨力扶養2個孩子，因前夫債務關係薪資遭到法扣、就業處處受限，加上父親近期過世後的喪葬費用，只好到機場擔任臨時的接送人員，無奈疫情爆發各國封關也斷了生計，各項的壓力接踵而來，後來透過友人協助申請全聯的「急難救助」專案，獲得5000元的喪葬補助款及愛心福利卡6個月，讓他在疫情期間可以購買物資，孩子也不因此而挨餓。

▲全聯慶祥慈善事業基金會「急難救助」專案。（圖／全聯提供）

此外佩樺基金會也與全台57所偏鄉小學合作，提供「防疫補助金」及「全聯禮券」由校方協助採買防疫商品，例如酒精、漂白水、線上學習器材等，並發放禮券給有需求的學生家庭到門市採買；同時串接媒合愛心平台，與21家安置家園、自立少年與社區課輔班合作，提供「公益福利卡儲值金」，讓社福單位可採購三餐食材及防疫物資。

其中，受助的少女小貞來自清寒家庭，爸爸原本從事大貨車司機，曾三度因心血管疾病造成昏厥而中斷工作兩年，今年又受疫情影響經常放無薪假，讓家庭一度斷炊，加上罹患憂鬱症的媽媽情緒不太穩定，小貞與兄弟姊妹老是三餐不繼，後來在佩樺基金會此次捐助下，小貞很感謝能在疫情期間享用到好吃的食物，平平安安的待在家防疫。

▲全聯佩樺圓夢社會福利基金會暑假推動「長假防疫物資包」捐助給全台偏鄉學校的弱勢兒。（圖／全聯提供）

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