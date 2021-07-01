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全聯外送進駐宜花東離島！疫情成長5倍　合作UberEats首購下單5折

▲▼全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台完成全台佈局，7/2起進駐宜花東離島。（圖／全聯提供）

▲全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台完成全台佈局，7/2起進駐宜花東離島。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

花東離島民眾也能更方便買生鮮了！全聯外送雙平台「PXGo!小時達」與「Uber Eats」將於7/2起，進駐宜花東及金門、澎湖等離島區域，達成全台佈局，共有160多家門市提供宅配外送服務。據悉疫情5月中爆發後，PXGo!小時達整體業績成長5倍，Uber Eats更推出新用戶首購下單5折。

全聯透過「PXGo!小時達」觀察，隨著疫情三級警戒延長，許多人不出門在家煮，原本就十分暢銷的生鮮、蔬果類更受到消費者喜愛，疫情期間10大熱銷商品包括：鮮奶、高麗菜、奇異果、芒果、玉米筍、雞胸肉、青花菜等。除了牛奶日配品外，消費者熱衷採買青菜、水果和富含蛋白質的肉品，顯示防疫期間，民眾更重視飲食營養。

業者表示，疫情5月中爆發後「PXGo!小時達」整體業績成長5倍，而在PXGo!小時達和Uber Eats雙平台外送服務助攻下，至今每週單店訂單維持成長30%左右。

目前「PXGo!小時達」服務中，宅配佔97%，自取佔3%；隨著7/2起鋪點全台，也會持續單筆消費滿399元免運費，讓消費者在防疫期間不出門一樣可以買得到菜。

▲▼全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台完成全台佈局，7/2起進駐宜花東離島。（圖／全聯提供）

▲全聯「PXGo!小時達」與「Uber Eats」雙平台完成全台佈局，7/2起進駐宜花東離島。（圖／全聯提供）

據全聯統計，除了在家自己煮的生鮮食材佔購買大宗外，泡麵、零食、微波食品等即食食品類，也因為WFH趨勢佔比大幅提升，例如「排骨雞湯麵」、「烏龍麵」、「關東麵條」、「辛拉麵」等，都深受消費者歡迎。

「PXGo!小時達」平台共提供約2000項餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等。隨著全台拓點完成，未來更多地區的民眾，包括原本不在全聯商圈內的消費者，都能夠透過「PXGo!小時達」線上採買。

全聯自今年1月起與「Uber Eats」平台合作，從最初雙北50家門市營運順暢後，年中迅速擴大合作範圍，達成目前超過160店的規模。為了慶祝全台上線，自7/1至7/31使用「Uber Eats」APP成為生鮮雜貨新用戶，於選單輸入「全聯首購」下單享5折優惠，最高可折150元。

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