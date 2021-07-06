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台東啟動微解封！森林公園+活水湖+體育場...戶外空間逐步開放

▲台東縣戶外運動空間將逐步開放（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣戶外運動空間將逐步開放（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東6日持續0確診。台東縣長饒慶鈴於疫情記者會中表示，7月首波疫苗5日起開始施打，首日報到率達9成9；另針對第7類人員做專案施打規劃，目前已為果菜、漁市場、托嬰與早療機構、大考中心人員施打疫苗。7日起將逐步開放戶外運動空間，包括台東森林公園、活水湖，並且持續開放體育場及東海運動公園，供民眾休閒散步使用，但仍須遵守3級警戒防疫規定。

饒慶鈴，說明台東今日連續26天0確診，維持22例確診。不過屏東枋山、枋寮群聚案6日又新增1例，曾前往枋寮醫院的台東民眾共有17位在集中檢疫所隔離中、另有47位自主健康管理，PCR採檢全數陰性，17位居隔期滿將再次進行PCR檢測。

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針對中央7月首波撥補14,000劑莫德納疫苗，饒慶鈴表示，除753劑保留給矯正機關工作人員，其餘13,247劑疫苗自2至4日預約，5日起開始施打，台東縣預約報到率達99%；少數民眾反映預約制可能造成不便，但相較於發放通知單的方式，預約制卻能掌握疫苗的分配及施打，也避免其他縣市施打現場混亂及人力浪費等情況。

饒慶鈴也呼籲，台灣目前的新冠疫苗遠不及民眾所需，十分珍貴，請鄉親不要隨意放棄預約。另外，5月9日之前打過AZ第1劑的民眾，可至台東榮民醫院網站預約第2劑，網路預約延長開放至7月底。

至於民眾關心的第7類人員施打時間，饒慶鈴指出，第7類人員是由中央統一造冊，並由對應部會主管機關直接通知施打地點及時間，縣府協助幫忙與醫療院所接洽提供專診施打，目前果菜/漁市場、托嬰與早療機構、大考中心人員已施打完畢；而第7類也包括幼兒園與課後照顧中心教育人員，台東縣共有751人列入名冊，也在安排專案施打中。

由於台東縣疫情較為平穩，7日起將逐步開放台東森林公園、活水湖，加上原本開放的體育場、東海運動公園場域，提供民眾散步休閒的空間。不過饒慶鈴也再次提醒，依中央三級警戒規定，室內不得超過5人、室外不得超過10人聚會，且必須全程戴口罩，仍請民眾配合。

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