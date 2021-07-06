　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北重慶市場、樹林博愛街攤商　638人PCR結果出爐

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。針對新北市板橋重慶市場、樹林博愛街市場出現確診案例，新北市長侯友宜要求休市三日，638名攤商PCR結果皆為陰性。

侯友宜說，板橋重慶市場138名攤商及樹林博愛街市場500名攤商的PCR皆為陰性，明日恢復營業後攤商須持有陰性證明才可進入，並嚴格落實防疫管制。

▲▼新北7/6最新疫情。（圖／翻攝直播）

▲新北7/6最新疫情。（圖／翻攝直播）

指揮中心稍早表示，今日新增個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,503,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,487,019例排除)，其中15,088例確診。自2020年起累計706例COVID-19死亡病例，其中698例本土，個案居住縣市分布為新北市354例、台北市269例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

ET快訊
詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生
14位阿伯出事了！三重公園群聚恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大
236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後
快訊／黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」　柯文哲回應了
趙介佑除名了！　民進黨中評會全體一致同意
快訊／聯醫忠孝院區2人「無症狀感染」　緊急消毒匡列90人
她不符資格「成功預約疫苗」驚呼有Bug　陳時中回應了
預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間
家戶感染嚴重　柯文哲：有確診者回家傳染12人
快訊／俄羅斯客機墜海！　機上乘客下落不明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

建議雙北清除感染源　陳其邁：開放要有管制，不是打開就不理

快訊／環南市場停業3天　北市補助千位攤商花費超過2000萬

日本加碼113萬AZ、台灣自購62萬都來了　蔡英文17：00發表談話

「群聚吃飯最危險」柯文哲：要解封就分階段　分縣市「相當困難」

侯友宜呼籲開放醫護眷屬打疫苗　「讓醫護與家人團聚」

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

建議雙北清除感染源　陳其邁：開放要有管制，不是打開就不理

快訊／環南市場停業3天　北市補助千位攤商花費超過2000萬

日本加碼113萬AZ、台灣自購62萬都來了　蔡英文17：00發表談話

「群聚吃飯最危險」柯文哲：要解封就分階段　分縣市「相當困難」

侯友宜呼籲開放醫護眷屬打疫苗　「讓醫護與家人團聚」

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

最毒Delta！他「只待13分鐘+相隔5m」還是被傳染　關鍵原因曝光

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

竹市再獲7280劑莫德納　開放70歲以上不在籍長輩預約

詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

靈魂裝錯身體？憨萌吉娃娃被關鐵籠　氣到急喊「喵喵喵」求開門

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

曖昧期瞬間冷掉！全場秒喊「2致命特質」猛搖頭：條件再好都不行

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

政治熱門新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

擁翠山莊、鴻禧等豪宅　李坤儀身價驚人

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

快訊／侯友宜宣布：新北幼兒園、安親班近1.2萬人　後天開打疫苗

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

小英「維穩」洩防疫隊形變換　陳建仁最「中性」接棒機率高

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

更多熱門

相關新聞

即／理貨員父親「居隔四採陰轉陽確診」！

即／理貨員父親「居隔四採陰轉陽確診」！

國內今（6日）新增27例本土個案，其中彰化縣新增1例，全縣累計265人染疫。稍早，縣府召開防疫記者會說明，今新增個案為先前染疫的物流理貨員的60多歲父親，居家隔離期間於第四次採檢確診，屬驅疫法會傳播鏈，無公共足跡史。此外，彰化縣今有一名確診者死亡，為年約80多歲的洗腎長者。

關鍵字：

新北新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面