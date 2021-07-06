快訊／新北重慶市場、樹林博愛街攤商　638人PCR結果出爐

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。針對新北市板橋重慶市場、樹林博愛街市場出現確診案例，新北市長侯友宜要求休市三日，638名攤商PCR結果皆為陰性。

侯友宜說，板橋重慶市場138名攤商及樹林博愛街市場500名攤商的PCR皆為陰性，明日恢復營業後攤商須持有陰性證明才可進入，並嚴格落實防疫管制。

▲新北7/6最新疫情。（圖／翻攝直播）

指揮中心稍早表示，今日新增個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,503,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,487,019例排除)，其中15,088例確診。自2020年起累計706例COVID-19死亡病例，其中698例本土，個案居住縣市分布為新北市354例、台北市269例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。