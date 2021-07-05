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新北當季美味得來速　八里青農優質「黃金筍」新鮮送到府

▲新北當季美味得來速 八里青農「黃金筍」新鮮送到府。（圖／新北市農業局提供）

▲新北當季美味得來速，八里青農優質「黃金筍」新鮮送到府。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市是全國綠竹筍最大產區，每年6月至9月是品嚐本市綠竹筍最佳的時節，其中，八里區青農洪柏榕，秉持職人精神堅持友善耕作，所產的綠竹筍通過產銷履歷認證，且因出產的綠竹筍殼光滑帶金黃色，又稱「黃金筍」，近期因受新冠肺炎疫情影響，減少實體展售，改以社群團購配合滿額親送到家及宅配到府服務，開創銷售新通路。

39歲的洪柏榕從小跟隨家中長輩務農，念書與工作之餘都會協助家中耕種，直至今年開始專職投入農業生產，目前也是新北市青農聯誼會的一員。洪柏榕主要種植綠竹筍、茭白筍、文旦柚及各式蔬菜瓜果，而現在正是綠竹筍產季，每天清晨都可以在筍園中見到他忙碌的身影，雖然辛勞但能傳承家中土地並賦予生命，是他的成就與使命。

▲新北當季美味得來速 八里青農「黃金筍」新鮮送到府。（圖／新北市農業局提供）

▲八里榕爺黃金筍農場「鮮採黃金筍」。

洪柏榕專職從農後，洪柏榕也將家族農業帶入新的思維與構想，除了參與展售活動外，也善用臉書社通訊軟體來行銷，建立「八里榕爺黃金筍農場」粉絲專頁及LINE官網，積極打開線上通路，目前綠竹筍產季除了提供各種等級的鮮筍外，也有販售拆封即可食用的真空熟筍包裝，每包1斤只要300元。另外還有販售友善蔬菜組合箱，內容包含黃金筍（1斤）、葉菜類2種（250公克／包）及瓜果類2種（500公克／包），每箱售價799元，除了提供宅配外，北北基地區只要滿2000元、桃園地區滿3000元，更有老闆專車直送服務。

洪柏榕表示，今年雖然遇到疫情影響無法參於實體展售，但透過市府協助，不僅加入青農聯誼會結交許多志同道合的朋友，也藉由網路行銷來增加銷售量，未來也希望能推廣利用在地綠竹筍所製作的竹筍料理，以及辦理食農教育課程，帶小朋友體驗挖竹筍、剝竹筍的樂趣，將新北健康三寶之一的綠竹筍更廣為人知。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「美味農業得來速」政策，在「美味農業得來速」的網站中呈現新北各農漁會、商家及青農當季各具特色的農產品，民眾只需在家就能輕鬆下單，享受宅配到府的服務，就是希望市民朋友能夠多多透過網路訂購，在疫情期間減少外出及人流接觸，同時又能兼顧支持本市農友及農產品的精神，在此也鼓勵市民朋友疫情期間盡量宅在家、健康自煮，不分你我一起為新北抗疫努力。

八里榕爺黃金筍農場：https://www.facebook.com/hungborun/

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