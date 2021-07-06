快訊／柯建銘反對召開臨時會修公投法　立院7日談話會表決

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。立法院長游錫堃6日召集黨團協商，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

柯建銘強調，一個在台灣天空盤旋將近30年的東西，不應該透過臨時會處理，呼籲朝野黨團不要將台灣歷史上最糾葛的問題，拿到臨時會在一個禮拜內解決、3天委員會結束後表決，這是一個非常嚴肅、憲法層次的法律面問題，應該留待正常開議後再好好討論。

新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。對此，游錫堃10日上午召集朝野黨團協商，研商「委員費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍等39人所提召開第10屆第3會期第2次臨時會」相關事宜。

國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團想要利用這個機會檢視《公民投票法》，並沒有像柯建銘所說在偷渡、做見不得人的事情，「飯可以多吃話不能亂講」，國民黨團只針對《公民投票法》本身，並沒有涉及到其他選罷法。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團主張公投延期，但是中選會要給出具體時程，因此民眾黨團主張召開臨時會，將《公民投票法》的相關規定做更完善的處理。

時代力量黨團總召邱顯智也說，時代力量黨團支持透過臨時會，將公投的相關法制做更一進的完備。

柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，並且主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

民進黨團書記長羅致政也表示，過去的歷史告訴大家，召開臨時會要有兩個重大要件，第一是重大的議題，第二則是急迫性的議題，「從這兩點來看，顯然有重大議題在裡面」，既然重大就必須花時間深入、嚴謹地討論，「但是除非有急迫性，顯然大家有所保留」。

最終，游錫堃裁示，因各黨團沒有辦法取得共識，本次協商無法達成共識，將全案留待7日上午舉行全院談話會處理，並依序由時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團推派代表發言。

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