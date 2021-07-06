台灣輸入上海個案+2！台人出境頻被確診　專家揭2原因

▲近期頻出現台灣人出國後又被確診個案。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

上海市衛健委5日通報6例境外輸入確診案例，其中有2例為台人由台灣出發，入關後即被集中隔離觀察。近期頻出現台灣人出國後確診的個案。對此，指揮中心說明，了解約有8成是曾在台灣感染解隔離後出國。而公衛專家則解釋，主要是英國變異株的康復期較長，還有各國陽性定義不同所致。

有關台灣人出國後，發生「被確診」狀況，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今接受媒體人蔡詩萍廣播節目專訪時坦言，「這問題很困難」。過去新冠肺炎初期就曾有類似狀況，但當時機率並不高，可是當Alpha或是Beta、Delta等變異株出現後，不僅是台灣，國際間也存在這樣的情況。

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陳秀熙提到，有人在解隔離前康復，三星期後到某個國家去，檢測又被驗出確診，主要是有2種可能。他說明，「英國變種病毒株在康復期會壓得很長」，雖然病毒量壓下去，在14天解隔離後Ct值也到35至37可解隔離階段，但過2星期後，可能又回到Ct值25的情況，這也解釋各國在病毒檢測，不只是切點不同，同時也無法區分國界。

陳秀熙指出，這也是希望病人康復後，仍先行自主管理一段時間的原因，目的是為了防止傳染給家人朋友等，也因為現在醫學證據無法證明，哪些人的病毒量後續可能又會高起來，這是其中一個生物理由；另外，在檢測標準上，每個國家仍存有差異，某部分是Ct值35、有些是40，就產生了陽性定義不同的問題。至於台灣是Ct值若在30-35間，一定會再做一次檢測，從以前到現在都沒有改變過。