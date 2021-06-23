5、6年級生最好命掀熱議　過來人曝經歷：空手起家至少買得起房

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友23日在臉書「爆廢公社二館」PO文提問，看到新聞報導說5、6年級生最好命，她卻不這麼覺得。沒想到這篇文章一公開，隨即掀起網友熱烈討論，還有一名自稱是6年級後段班的網友留言回覆，「如果跟現在的年輕人比，我覺得的確比較好命。我們只要有存錢，空手起家至少還買得起房子。」

▲網友對於哪個年代的人最好命，討論相當熱烈。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提問，剛剛看到新聞討論5、6年級生最好命，所以想問問各位5、6年級生，是否真的覺得自己好命，「我一點都不覺得有好命過。」其他網友們一看，紛紛留言點出個人覺得最好命的一代，「其實是4、5年級，出社會剛好完全跟上經濟起飛，6年級是最沉默的一代，7年級就不好說了」、「7年級是小時候很爽，但長大很慘」、「6、7年級是最夾心的年代吧」。

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不過，有一名自稱是6年級後段班的網友留言分享，他認為如果是跟現在的年輕人比，的確是有比較好命，雖然薪資比現在少，但經過20年，如今的薪資也沒漲太多，物價卻是倍數在漲，「我們只要有存錢，空手起家至少還買得起房子。但現在除非阿公、老爸罩得住，不然基本薪資想買房，難喔！」

▲網友留言分享個人心得。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

這名網友還提到，除了經濟方面，生活方面也很不一樣，在只有市話的年代，朋友三不五時就會相約見面，鄰居感情也很好，人與人之間比較有人情味，但現在人們都靠臉書、LINE、IG交朋友，彼此之間少了很多真實互動，感覺真的很不一樣。

另外一名網友也留言表示認同，「客觀來說那年代可以賺錢，物價、房價都不高，要做比較的話，一個月2萬5000元可以買房、還貸款，生活還有品質，甚至能留給下一代，現在一個月賺5萬，大概40歲前能存到房子的頭期款，房貸到60、70歲還完，一輩子也就差不多了，我是指『正常人』。」