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30分鐘送到家！Uber Eats首波推「9大傳統市場外送」　還能客製化

▲▼Uber Eats搶進傳統菜市場外送服務。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats即日起搶進傳統菜市場外送服務。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年5月自本土疫情爆發以來，傳統市場因高人流問題被視為防疫破口之一。外送平台Uber Eats今（1）日宣布進軍「傳統市場外送」，看準3成民眾仍偏愛於菜市場購買生鮮，首波攜手台北5大、新竹3大及高雄1大共9家知名傳統市場合作，且開放客製化服務，如雞腿帶皮或不帶皮等，即日起於平台正式上線開啟服務。

▲▼Uber Eats推菜市場外送。（圖／Uber Eats提供）

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▲下單後30分鐘就能送到家。

Uber Eats搶進傳統市場外送，首波找來9大市場合作包括台北中山、松江、興隆、士東、濱江、新竹竹蓮市場、新竹市果菜批發市場、仁義市場及高雄天天新黃昏市場，提供一站式外送服務，由專人於菜市場駐點接單後進行揀貨，並重複確認下單資訊再交由外送員進行外送，最快30分鐘就能送到家。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，此次開啟傳統市場外送服務，主要是看見台灣3成民眾仍依賴傳統菜市場，今年4月測試時已協助超過83家攤販外送，業績成長2至3倍，故決定正式上線滿足需求，也透露有觀察到3大傳統市場外送消費趨勢，包括「商品多樣性可一次購足備餐食材」、「彈性化提供客製化採買」及「平均訂單金額偏高」。

針對客製化部分，張祐欣補充說明，主要提供肉類客製化服務，如去骨、去皮等，價格部分會以秤重計算，蔬菜則以菜單設計進行變化。至於何時擴大至其他縣市，業者表示預計7月份會有台北西寧、台中建國及台中市民有東興傳統市場加入，之後也將增加更多菜市場商家合作夥伴。

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