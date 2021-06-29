她自主限重「30天叫40次外送」！體貼小心機感動外送員：是天使

▲原PO善解人意的舉動，讓外送員很感動。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友日前在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，說自己30天以來叫了40次熊貓外送，甚至曾經一天就叫了3次。結果貼文一出，底下留言一片讚嘆，外送員們紛紛感動道謝，「如果台灣有一半以上的妳，該有多好」、「身為外送員，深深的對妳致上感謝」、「謝謝乾媽讓我們有錢賺，而且還是好咖！」

這位女網友文中表示，她30天就叫了40次熊貓外送，還曾一天叫3次熊貓外送，並說平常都只有她一個人訂餐，也都是用線上刷卡。原PO接著透露，如果她是叫熊貓超市外送，都會算一下重量，「例如500g=0.5kg，一筆訂單通常不超過2.5公斤。」會這樣做的原因，是她擔心外送員提不動、機車放不下，也有考慮自己是否拿得動一袋重物上樓。

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▲原PO自己會限重，避免讓外送員提不動或載不下。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

體貼的小小舉動，讓不少人都超感動，「優質客人，妳如果叫我幫妳每天送上樓，我也願意」、「能考量熊貓超市商品的重量，妳真的是天使」、「真是佛心的消費者，自己還限重」、「妳是個好客人，我都想給妳小費了」、「謝謝妳讓我們多了一份收入。」還有外送員直呼「乾媽，帳號給我，鵝子幫您儲值一次99元的pro！」

看到有人勸她訂閱pro，原PO則表示「我沒有加入熊貓pro，因為每次要消費$179，對於一個人訂餐有點困難。」不過，網友馬上給出建議，「其實買pro是划算的喔！就算沒有點到179他還是會算外送費 可以不用擔心這點」、「妳有13筆都超過179了，以最低15外送費來看的話，即使只加入一個月，都很划算」、「其實妳加入熊貓PRO也是划算的，因為妳也會有幾趟超出179，吃那幾趟就回本了。」