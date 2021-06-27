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外送員遭無照男撞噴「耳冒鮮血手抽搐」　王薇君路邊喚：別睡著！

▲▼剛取餐遭衝撞倒地！外送員昏迷送醫　無照少年疑闖燈釀禍。（圖／翻攝自王薇君臉書）

▲車禍現場照片，紅色衣服蹲在救護員與倒地外送員旁的是王薇君。（圖／翻攝自王薇君臉書）

記者張靖榕／綜合報導

兒童權益促進協會理事長、76行者發言人王薇君26日晚間目睹一場車禍，闖紅燈的騎士在T字路口撞上foodpanda外送員，外送員當場爆血倒地不起，闖紅燈的還能意識清醒地做起來。她說她立刻下車查看外送員，並不斷喚他不要睡著，之後也把資料留給警方願當目擊證人。對於王的行為網友紛紛留言「謝謝姑姑」、「希望一切平安」。

「雖然不認識你，我想幫你集氣！祈禱你能康復」，王薇君26日接近午夜時在臉書發文，表示當晚7時20分在汐止大同路建成路口目擊一場車禍，當時她的車是停等紅綠燈的第一台車，之後旁邊一台摩托車疾速衝出，「我心裡正想著說靠！你闖紅燈耶」，下秒兩台機車便撞上噴飛。

王說他們的車子立刻在旁邊停妥後，她下車查看被闖紅燈機車撞倒的foodpanda外送員，頭部下方和耳朵裡已經流出大量鮮血，而且意識不清、手部不斷抽搐，對話語沒有回應，只是睜著雙眼用力呼吸。這時候千萬不能讓對方「睡著」，於是王一直在旁和外送員說話，告訴他救護車快到了，要堅持下去，如此持續5到6分鐘，後來救護車抵達前外送員一度要閉上眼睛，王便在旁邊要他不能閉上，「拜託你再撐一下」，所幸對方一聽眼睛又再度睜大。

據了解，當時外送員才剛取完餐正準備過彎，在T字路口遭衝撞後全身彎曲側躺在地，創紅燈的則是一名無照騎車的青少年。外送員送醫後仍昏迷不醒，未成年騎士則是立刻站起身，全身多處擦挫傷。

警方和救護車抵達現場後，王薇君說她把身分證給警察看並留下手機號碼，向警方表示自己是目擊證人，若後續有需要願意配合調查。

許多網友紛紛按讚貼文並留言，「外送員加油，要趕快好起來」、「祈願外送員渡過險境」、「理事長棒棒，見義勇為」、「祝外送員早日康復，今晚非常謝謝姑姑。」

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