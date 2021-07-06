7／12後「最重要事」曝　醫：解封勢在必行！3指標疫情接近收尾

記者陳俊宏／綜合報導

新光醫院副院長洪子仁提出三個指標，認為7/12解封勢在必行，但微解封後的重點是一定要持續「社區監測」，才能找到哪裡是熱點，或哪裡有可能不知道的感染源。

洪子仁5日在公視《有話好說》節目指出，從他們醫院新冠肺炎專責病房收治人數，這兩天已到疫情以來的最低點，疫情非常明顯被控制。

洪子仁說，連續11天新增本土確診100例以下，7天平均值5日已下降到50例，康復者來到1萬1000多位、將近8成，回到社區過正常生活；5日新增28例本土，有13例屬於居隔中的病人被發現確診，從3個指標可以很清楚看得到，疫情趨勢已到將近收尾階段。

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▲▼台北夜市微解封，人潮、車潮變多。（圖／記者宋良義攝）



洪子仁表示，5日新增1死，死亡人數也隔了一個半月僅有一人，疫情能不能解封關鍵除雙北以外，還要看外縣市確診人數縣市數多寡，高峰期有超過10個縣市有確診，現在剩5個、3個，所有指標都已經看得出來，「7/12解封，我覺得勢在必行。」

洪子仁認為，因疫情持續發展已對人民的經濟和生活造成影響，他一直強調防疫必須經濟、生活平衡點，這時間點看到這些指標陸續出現，當然經濟和生活稍微能夠恢復，才能得到平衡。

洪子仁指出，現在要探討7/12以後不管是2.5、2.8、2.0版的解封，接下來的指引和作為要怎進行，重點是7/12之後，未來社區監測一定要持續，雖微解封但不能放鬆，要不斷篩檢、一段時間就篩檢，有人不舒服就去採檢，才能找到哪裡是熱點，或哪裡有可能不知道的感染源。

▼洪子仁認為，疫情持續發展已對人民的經濟和生活造成影響。圖為日前空蕩蕩的迪化街。（圖／記者周宸亘攝）

全國三級警戒至7月12日，行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議，就目前疫情發展以及7月12日後是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。他表示，由於仍有部分縣市具有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布，全國疫情提升至三級警戒至5月28日，5月25日考量確診持續攀升，且社區恐有隱藏病例，首次延長到6月14日；由於疫情未見趨緩，6月7日第2度宣布全國三級警戒再延長至6月28日，6月23日宣布再延長兩周至7月12日。