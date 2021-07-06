管中閔自曝「防疫開會裝」：以後會懷念　網狂讚超爺們！

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，台灣大學首次取消實體畢業典禮，並改成舉辦線上畢業典禮。台大校長管中閔5日在臉書分享個人居家防疫時開會的裝扮，上半身是筆挺的西裝，下半身卻是一件短褲加一雙拖鞋，讓其他網友看了忍不住大讚他率性，「爺們就是爺們！說了便是！」

▲管中閔的防疫開會服裝。（圖／翻攝自Facebook／管中閔，下同）

管中閔提到，一旦生活恢復正常，他應該會懷念能夠以這種穿著開會的日子。而隨著文章附上的照片，只見管中閔上半身穿著西裝、打上領帶，下半身卻是搭配一件短褲和一雙拖鞋；他還在文中強調，因為室內光線問題，照片裡的他穿的是短褲，不是裙子。

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網友們看到管中閔的居家防疫「開會裝」，紛紛留言大讚他率性，「人人都藏起來的打扮被管爺這樣率性展露，也太讚了吧」、「還好是短褲，我在家都穿內褲」、「引領潮流，下次要說這是台大標配」、「覺得管爺這個穿搭有100分」、「爺們就是爺們！說了便是」。

還有網友回想起以前當兵的趣事，「以前在金門，在反空降堡頂層站衛兵的人也都是這種穿著，上半身全副武裝，鋼盔、防毒面具一應俱全，下半身卻只穿著內褲與藍白拖鞋。」

▼網友覺得管中閔的穿著很率性。