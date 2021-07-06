LIVE／唐鳳揭「疫苗登記預約」流程！指揮中心最新說明

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新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，近日又有日本捐贈的100萬劑與直購約60萬劑AZ到貨，7月1日起也陸續開放8大類族群接種疫苗。為了方便民眾預約、查詢是否符合資格，由行政院政委唐鳳規劃預約系統，於今（6）日上午進行教育訓練，今起也將在金門、連江、澎湖三縣醫院登記試辦，詳細方案待全國防疫會議會後記者會說明。

陳時中提到，疫苗預約系統會動用許多行政人員，指揮中心也要安排要做教育訓練，6日會在全國防疫會議上說明登記預約流程，唐鳳政委也於5日分與跟金門縣、連江縣與澎湖縣開會討論，因為三地規模相對小，也考慮在金門、澎湖與連江縣做醫院登記的試辦。

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▲第一階段疫苗預約系統預計於金門、連江及澎湖先行試辦。（圖／記者湯興漢攝）

第一階段系統測試預計在7月8日至11日於金門、連江、澎湖離島三縣市，若測試成功，預計最快在15日供全國民眾使用，據了解，首波試行對象年齡層為50至64歲，比照去年口罩實名制，可透過手機APP登記疫苗接種。

消息人士表示，根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種，詳細規劃內容將由唐鳳在記者會上親自說明。

▲唐鳳說明最新疫苗預約系統。（圖／文化總會提供）