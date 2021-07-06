15日持「打疫苗證明」入場　陳時中：中央、北市會一起努力

記者袁茵／台北報導

環南市場爆發多人確診，因此自2日上午7時30分緊急封閉市場進行全場清潔、消毒，並強制休市至7月5日，於6日恢復營業；面對環南市場恢復營業首日，衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊一同視察開市防疫作為。針對7月15日要開始使用疫苗證明進出，黃珊珊表示，5日已經在處理，7、8日都會繼續做PCR篩檢；陳時中強調，中央與北市會一起努力。

環南市場6日開市，王必勝於早上8時30分左右抵達現場，黃珊珊大約8時45分抵達，原本指揮中心稱，陳時中沒有規劃要來，不過現場王必勝卻提及「部長要來」，到了大約9點後陳時中真正現身，一度造成場面混亂。

陳時中、黃珊珊、王必勝事後進入環南市場視察裡面防疫作為等情況，事後出面受訪。針對7月15日要使用健保卡、身分證或悠遊卡入場，黃珊珊說，這個5日已經在處理，7、8日雙園國中都會擺篩檢站，進行大規模PCR，未來持PCR陰性證明才能入場；今天要討論關於15日持施打疫苗證明，與後台如何介接等問題，類似使用通行證方法進出。

陳時中強調，在嚴格管理下，怎麼使用資訊化較方便、配合起來更好，中央跟北市府會一起努力。

▼環南市場6日復市，台北市副市長黃珊珊、指揮中心指揮官陳時中、前進指揮官王必勝視察。（圖／記者林敬旻攝）