中德法領導人視訊峰會　習近平：願同歐洲優化人員往來快捷通道

▲ 中德法視訊峰會 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中共剛舉行完百年黨慶，大陸國家主席習近平昨5日晚間在北京同法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視頻峰會。談及全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復蘇前景不明，中歐之間更要相互合作。習強調，在新冠肺炎疫情防控情況下，希望與歐洲國家一起「優化人員往來快捷通道。」

陸官媒《人民日報》報導，習近平一開始強調，目前全球疫情嚴峻，世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。並提出四點看法，包括「堅持正確互相認識」、「擴大互利共贏合作」、「維護真正的多邊主義」，以及「堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係」。

▲ 習近平向歐洲喊話，「中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。」 （圖／翻攝 央視）

習近平首先向歐洲國家喊話，希望中歐擴大共識和合作，本著相互尊重、求同存異原則開展合作，雙方全面戰略夥伴關系匯聚了彼此之間最大公約數。

針對擴大互利共贏合作方面，習近平釋出訊號，中方願同歐方盡早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保，為雙方百姓日常生活帶來更多實惠。「在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。」

習近平指出，要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關系基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。希望中歐相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

談到堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關系。習近平強調，「中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。」

▲ 中德法視訊峰會，考量讓中歐經貿正常，中方提出希望優化雙方人員往來快捷通道 。（圖／翻攝 央視）

另外，習近平、馬克宏和梅克爾也就非洲議題交換意見。習近平指出，中方歡迎法國、德國加入中非共同發起的「支持非洲發展伙伴倡議」，開展多方合作。三國領導人也就伊朗核問題、阿富汗、緬甸等議題交換意見。

馬克龍表示，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。法方贊賞中方為發展中國家公平獲得疫苗發揮的重要作用，願同中方加強合作。

梅克爾表示，德法中領導人保持交流非常重要。德方願同中方就促進疫苗公平生產分配、恢復人員和貿易往來加強協調合作。歐中關系非常重要，雙方共識很多，可以合作的領域很多，應該相互尊重，通過加強對話減少分歧。德方希望同中方加強國際事務合作，願同中方繼續就氣候變化、生物多樣性、非洲應對疫情等問題保持溝通，願積極研究加入中非提出的「支持非洲發展夥伴倡議」。