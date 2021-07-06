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歐酷網涉侵權　前LINE TV執行長劉于遜成首例APP盜版判刑定讞

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE TV執行長劉于遜。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE TV前執行長劉于遜，因涉及侵權遭判刑定讞。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

歐酷網路推出追劇神器「電視連續劇2」等APP，但未取得合法授權就把多部熱門韓劇、電影納入播放選單，並透過插入廣告獲得收益，遭業者一狀告上法院。歐酷網董事長、前LINE TV執行長劉于遜遭起訴後，一審無罪，二審逆轉改判有期徒刑2月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。劉于遜成為國內首宗APP盜版有罪判決定讞案例。

本案乃因熱門韓劇「任意依戀」及「W 兩個世界」的享有我國專屬公開傳輸權的「科科公司」，發現歐酷網2013年11、12月間，開發、上架的APP「電視連續劇2」、「電視連續劇3」，這些APP是透過程式自動抓取第三方網站之影音連結，讓使用者可以連結至外部網站觀看影片，節省使用者搜尋影片路徑之時間。但2016年7、8月間，這些APP將這兩部韓劇連結至Youtube或Dailymotion平台，並列入節目表中，讓使用者可以選取。「科科公司」不滿，一狀告上法院。

檢警偵辦後，對歐酷網的負責人劉于遜、技術長翁瑞廷以及歐酷網公司，依照違反《著作權法》等罪，提起公訴。一審台北地院審理後，認為「該網站、APP實際上並無存取、下載外部網站資料，僅單純提供簡化搜尋、優化播放，且提供超連結或提供嵌入式超連結之運作模式，實際上均僅係提供外部原始已存在足以供不特定大眾瀏覽、播放各該著作之路徑，並非對著作人之著作增加、助益侵害其著作權之方式（即非對「新公眾」傳輸），實則係提供公眾接近使用（access）他人著作之途徑，自與公開傳輸之原始定義不同。」故判決劉于遜等人無罪。

案件上訴二審，智慧財產法院審理後，雖然仍認定「超連結」方式並無涉《著作權法》「公開傳輸」等罪行；但改認定劉于遜等人的行為，「成立非法公開傳輸罪之幫助犯」。最後智慧財產法院改將劉于遜判刑2月、得易科罰金6萬元，翁瑞廷改判拘役40日、得易科罰金4萬元，歐酷網公司判罰金10萬元。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞，劉于遜成為國內首宗APP盜版有罪判決定讞案例。

劉于遜等人不僅本案遭判刑定讞，他們也以相同手法將三立電視台製作的連續劇放在APP上，也遭三立提告，一審無罪、二審逆轉有罪，但上訴最高法院後，日前遭撤銷，目前由智慧財產法院進行更一審中。此外，劉于遜在OTT新創公司巧克科技（CHOCO TV），2018年間與LINE TV正式合併，該公司獲得韓國NAVER、日本LINE公司投資千萬美元，劉于遜也擔任LINE TV執行長；但因相關侵權案件遭判有罪，劉于遜去年閃辭LINE TV執行長。

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