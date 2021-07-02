更生保護會「疫起守護不打烊」　穩定就業者最多可領1萬8千元

▲更生保護會購買更生人物資，宅配到家。（圖／台灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／台北被導

新冠肺炎疫情持續肆虐，臺灣更生保護會除配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，除了多項措施協助更生人度過疫情難關外，現在更首度推出穩定就業獎勵金，只要更生人在同一雇主工作處所連續就業滿3個月發給就業穩定獎勵金3千元，滿週年者更高可以領到1萬8千元，提供更生人更周全的服務。

臺灣更生保護會為落實法務部司法保護防疫紓困應「加快」、「加强」、「加碼」之政策，再推出「甦活人生 就業向前行」方案，總經費共150萬元。並創新結合如是社會福利公益信託基金推動「更生人就業補助方案及就業達陣版─穩定更生人就業獎勵金試行方案」，補助更生人在求職期間及甫就業未領薪資前的交通費、伙食費、就業所需的體檢、身分等文件申請及日常生活用品。若更生人在同一雇主工作處所連續就業滿3個月發給就業穩定獎勵金3,000元，連續就業滿6個月再發給就業穩定獎勵金4,000元。連續就業滿12個月再發給就業穩定獎勵金5,000 元。連續就業滿週年，且每月均維持全勤工作紀錄者，再加碼發給全勤獎勵金6,000元，即每位更生人最高可請領18,000元。

此外，日前有媒體報導，有甫出監且無報稅資料之更生人，因不符勞動部推出之紓困方案所設2項條件：110年4月30日已參加勞工保險；以及108年或109年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元之規定，導致該名更生人無法申請紓困，淪為「紓困孤兒」。經臺灣更生保護會新北分會了解後，結合新北市榮譽觀護志工協進會給予該名更生人個案慰問金及紓困物資袋濟急。

臺灣更生保護會在疫情期間持續協助更生人，先前已經推出的方案共計有(一)「圓夢創業貸款更生人紓困措施」方案，預估經費1,000萬元，(二)「家庭支持勤學紓困」方案，經費40萬元，(三)「甦活宅配 送愛到家」方案，經費195萬元。這次再推出「甦活人生 就業向前行」方案，期待能透過各樣方式，幫助更生人復歸社會，並順利度過疫情難關。