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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／遠距開庭、公開審判與網路直播

▲律師，法庭。（圖／視覺中國CFP）

▲為防止新冠肺炎疫情擴散，制定了《司法程序特別條例》，使遠距開庭有了法律上的正當性。（圖／視覺中國CFP）

為防止新冠肺炎疫情擴散，立法院於2011年6月通過制定《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》（以下簡稱《司法程序特別條例》），以使遠距開庭有了法律上的正當性。惟此條例於立法過程中，引發的最大爭議，即是利用視訊開庭，是否也應同步於網路上直播。雖最終未能出現於法條之中，但遠距開庭如何符合公開審判原則，卻也留下問題。

藉由公開審判來讓人民監督司法，是防止法官專斷的最有效方式之一，在某種程度也屬司法民主化的一環。除非是涉及少年、性侵或國家機密的案件，否則一律都得公開審判。

只是為了防止疫情擴散，並提升至三級警戒下，室內聚會不得在5人以上，若在此期間允許法庭旁聽，恐會逾越如此的限制。故於《司法程序特別條例》第3條第1款就授權給法院對於法庭旁聽為應變措施。只是在法庭裡，光是法庭人員就可能有5人以上，若民眾於此期間欲來法庭旁聽，就很可能被拒於法庭之外。

也因此，為了防止秘密審判，勢必得在遠距開庭的同時，也應網路直播以接受全民監督。目前實務上，有為直播者，首推憲法法庭的言詞辯論，不僅全程同步於Youtube、FB等平台，且對於法庭參與者，也全面為顯像而不做任何遮蔽或處理。其次，最高法院若開言詞辯論，也會直播於Youtube，惟於此時，卻是將畫面完全停留於PPT的文字上，形同是文字與聲音的直播，而與憲法法庭的直播有相當大的落差。

很明顯地，憲法法庭的直播還原度明顯高於最高法院，前者亦同步開放留言，似乎更趨近於司法的民主監督。之所以有此差別，乃是因目前的釋憲，即便有原因案件存在，仍以法令是否違憲的審查為重心，可較為全面的開放直播。相對於此，最高法院即便是在統一法令解釋，卻因有個案顧慮，使得直播受到一定限制。

至於在第一、二審到底可否於網路直播，現行法、甚至《司法程序特別條例》並無任何肯定或否定的明文。而根據《法院組織法》第90條第2項，法庭開庭必須全程錄音，必要時還得全程錄影，且根據同條第3項，除非得審判長許可，否則是不得全程錄音、錄影，惟此等規定似乎僅在禁止旁聽者私自錄影，卻未否定審判長可自行決定直播，致留有一定的裁量空間。尤其法庭錄音、錄影，若未能於事後公布於網路之上，僅能由當事人經由閱卷得之，實也不能與公開審判劃上等號。

如果在現行法並不禁止，若有法官決定網路直播，似乎也無違法之處。只是若開放網路直播，馬上得面對所有訴訟參與者是否全部入鏡的疑問，而這其中，當以證人最成問題。因若於網路直播，必然連帶會有網路留言，所謂公開審理是否也要承受如此的壓力，也會有疑問。

雖《司法程序特別條例》並無明文遠距開庭的直播規定，卻也很難因此否定以此等方式來符合公開審理原則。故於《司法程序特別條例》適用期間，藉由當事人聲請或由法官職權，以來開啟第一、二審的網路直播，未嘗不是《國民法官法》實施前，最接近司法民主化的最佳方式。

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