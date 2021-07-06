單周致死率跌破1％！　指揮中心3點分析死亡原因：2成放棄治療

▲專家諮詢小組召集人張上淳表示，近2周致死率已降至1％以下。（圖／指揮中心）

記者張靖榕／綜合報導

台灣本土COVID-19累計681死、致死率4.9％，指揮中心5日公布死亡個案分析，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，且患有前在疾病，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），是先前死亡數較多的原因之一，之後第25、26周發病的患者，致死率已降至0.9％和0.4％。

死亡年齡平均73歲

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中央流行疫情指揮中心統計指出，5月11日至7月3日累計公布本土確診人數1萬3792例，男女比例大致各半，年齡層主要集中在50歲至60歲，平均年齡49歲，其中2712人惡化成重症，占近2成比例。

專家諮詢小組召集人張上淳分析，本土累計的675名重症死亡個案中，超過9成為60歲以上族群，死者平均年齡73歲，高出整體確診者平均年齡許多，且9成死者患有潛在疾病。反觀60歲以下確診患者致死率僅不到2％，顯示年齡愈高死亡風險愈高。

以年齡分層分析，60歲至69歲占整體病死人數27.6％，70歲至79歲占死亡人數3成，80歲至89歲則占22.2％。

致死率大幅降低

以發病時間而言，張上淳坦言疫情的第19周確診數大量增加、第20周確診數達到最多，醫療量能一時難以負荷，也導致這段時間致死率相對較高，且2成病患演變成重症，對付壓加護病房照護量能的壓力短時間急遽加大，是全世界都有的類似情況。

由前100例死亡個案來看，可看出死亡個案高達9成5有潛在疾病，其中以高血壓比例最高，之後依序是糖尿病、心血管等疾病。國內致死率較高的另外一個原因，和許多家屬具有DNR觀念有關，許多確診病患若接受插管治療仍有機會救回，不過或許因為家屬不願看到年邁的親人痛苦，因此選擇放棄治療。

張上淳指出疫情熱區的雙北重症患者之後開始轉診到外縣市，並大量加開專責加護病房，強化醫療團隊的照護訓練，同時緊急採購單株抗體等治療藥物，到第26周時開始見到死亡狀況持續下降。

據指揮中心統計，第19周、20周確診數最多，致死率也相對高，達到6.7％和6.2％，到了第25周、26周，致死率便大幅降低至0.9％和0.4％。

張上淳表示死亡原因多為呼吸或多重器官衰竭導致，疫情初期確診的死亡個案中，剛高比例在發病1周內死亡，之後醫療照護各方面愈來愈好，死亡個案多住院7至15天以上，最後呼吸衰竭致死。

《中國時報》引述中華民國防疫學會理事長王任賢指出，全球COVID-19致死率自疫情之初便都維持在3％以下，之前也未有疫苗和藥物，因此認為醫療量能不是主因，而是篩檢量不足無法找出感染黑數。