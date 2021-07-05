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預言又成真！印度神童喊：注意5大關鍵時間點　英美、日本全出事了

記者葉睿涵／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因多次精準預言疫情走向而聲名大振。他上月再次po出影片稱，世界各國將在「5個關鍵時間點」發生大事，提醒人們一定要特別留心。而最近日本發生奪命土石流、美國邁阿密大樓坍塌、英國宣布解封延期、Delta變種病毒蔓延世界近百國，無一不在驗證其準確性，也讓人們再次重視起他之前的預言。

據阿南德在6月16日的影片所述，5個要注意的時間點分別為2021年6月20日、2021年7月、2021年11月21日、2022年5月以及2023年4月。目前時序進入7月，距離阿南德所點出的6月20日已過2週，世界的局勢也確實如阿南德所言，疫情開始變得愈發嚴重。

隨著Delta病毒在境內肆虐，原定於6月全面解封的英國，不得不將解封日期延遲4週，6月下旬，印度也警告Delta病毒出現變異，並已蔓延至11個國家。隨後，因為疫苗覆蓋率提高而放寬限制的美國也出現疫情反彈，甚至在24日出現大樓坍塌的悲劇，造成24人死亡。

7月4日，日本靜岡也發生嚴重土石流，多間民宅瞬間被淹沒，至少3人喪命。最近，歐洲盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）也傳出了確診入院的消息，讓人不得不回頭審視阿南德日前公佈的重要時間點。

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」阿南德在最新影片中提醒人們注意５個關鍵時間點。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

他指出，2021年6月20日以後，是「某種改變的開始」，但對全球而言並非好事，因為大部份歐洲國家，尤其是英國、日本、印度、美國可能爆發新一波疫情。在2021年7月開始，火星和木星處於相對位置，全球動盪情勢短暫回穩，但9月至11月情況又會急轉直下，迎來最糟時期，影響全球疫情、經濟及股市。

2021年11月21日以後，木星離開摩羯座，進入水瓶座，狀況逐漸改善，但由於對於疫苗的憂慮與敏感，經濟將有泡沫化危機。2022年5月後，經濟逐漸好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，可能以新爆發的疫情或疾病等形式影響，但疫苗卻沒有多大用處。2023年4月後，此時木星離開水瓶座，疫情逐漸好轉，世界已經適應「大型重置」，經濟會再次進入成長期。

阿南德也指出，面對變種病毒，疫苗不是唯一的解方，人麼也可以應遵循傳統智慧，掌握提高免疫力的方法，來防止染疫。雖然目前阿南德已多次預言成功，不過他這次曝光的5個關鍵時間點是否仍與過去一樣精準命中，仍有待觀察。

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