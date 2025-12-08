搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

▲左營槍擊命案的策劃主嫌范嘉榮 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過三個多月的調查，涉嫌開槍狙殺詐欺通緝犯羅姓男子的是來自新北的27歲男子楊云豪，楊嫌犯案後一路燒車、滅槍、變裝，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境成功落跑，橋檢已對楊云豪發布殺人通緝，警方今（8）日公佈相關細節，負責策劃整起命案的是北部有幫派背景的主嫌范嘉榮（26歲），他在案發當天上午7點多就搭機離開台灣，前往柬埔寨，目前也和槍手一併遭到通緝。

由於整起案件涉及的嫌疑人、共犯高達31人，檢方目前聲押6人，據了解，主嫌范嘉榮和槍手楊云豪等人都是北部的幫派分子，有涉及毒品、詐騙、走私等不法生意，尤其走私這一塊更是在南部有「固定生意」，而死者羅男則是南部近年來擴張很快的新勢力，疑似動到了范嘉榮等人的「蛋糕」，才引發殺機。

▲左營羅姓男子遭槍擊不治，震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案發生在今年8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺羅姓通緝犯，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，遭黑衣槍手埋伏長達50分鐘，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。

槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，宛如電影情節。

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

▲左營命案槍手楊云豪 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，楊男年僅27歲，過去混跡新北三重、土城一帶，年輕時曾涉及押人討債、砸海產店、追車砸人等暴力事件，也當過詐騙集團車手，但涉案多非重罪，外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下震驚社會的槍擊命案。

楊男犯案後並未立刻出境，而是在幕後金主資助掩護下，先逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方一度循線攻堅卻撲空，其後又轉往屏東，在共犯協助下，案發約一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，徹底蒸發人間。

檢警專案小組追查後，發現幕後策劃的主嫌范嘉榮和槍手楊云豪年紀輕輕，也都只有詐欺的前科，卻策劃犯下如此大的命案，不但計畫縝密，而且犯案逃亡地點遍及北中南，設置了17處斷點，讓警方追緝必須耗費大量人力和時間，且逃亡路線的車輛、車手安排，也都與詐騙集團手法相當類似，專案小組也不排除幕後還有更大咖的「藏鏡人」，還在向上溯源偵辦中。