生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每人聽到「住1地段」是有錢人　妹子嘆：全家省吃儉用！全場吵翻

▲▼ 大安區國宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲原PO住在大安區。（示意圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

「住在台北等於有錢嗎？」一名網友直呼，每次說到住大安區就被誤認是豪宅戶，讓她感到無奈。其實父母只是普通老師，早年趁房價便宜買下房子，生活節儉、也常為開銷煩惱。原PO苦笑，「住台北真的不等於有錢，只是生活成本更高」。不少人認為，南北對於地段與收入的想像落差太大，也反映出現實生活壓力。

一名女網友在Dcard困惑直言，自己家住在台北大安區，但每當南部朋友聽到這地址時，反應總像見到豪宅戶一樣，還會誤以為超有錢。原PO無奈表示，父母只是普通老師，生活節儉、開銷也得精打細算，「我們家明明很普通，為什麼被貼上有錢人標籤？」一句話道出台北人被誤會的心酸。

原PO指出，自己從小過的不是奢華生活，爸媽都是靠穩定薪水撐家計，甚至會為了物價上漲皺眉。沒名牌包、沒名牌鞋，卻因為一句「我家在大安區」，就被對方眼睛一亮、語氣羨慕地說「你家一定很有錢喔！」其實這房子是爸媽早年房價還沒飆漲時買下的，根本談不上什麼豪門。

她苦笑說，南部朋友普遍認為在台北買得起房就是富豪，卻忽略了時間背景，「他們不知道那年代根本沒現在動輒上億的房價」。每次被誤會時，原PO都覺得尷尬又無奈，因為自己的日常其實是省吃儉用、努力存錢的壓力生活，不是外人想像的金湯匙人生。

最後原PO感嘆，也許這就是南北差距的真實寫照。外地人看到的是地段與房價，卻看不見台北人背後的生活壓力。原PO忍不住困惑，「住台北真的等於有錢嗎？如果他們知道我們家的現實，還會這樣想嗎？」

底下網友熱議，「房子沒賣，根本就不會變現金，在那邊說住大安區都有錢的，可能直接把房屋當成現金流了」、「其實大多數老台北人都是這樣，房價飆漲，但生活沒有現金流，每天過得很拮据，這也是台灣病的一環」、「等你家都更完後就不一樣了」、「台北的老破小公寓房價吊打偏鄉的獨棟透天」、「資產就已經成長了啊，你們把房賣掉去南部，可以多買幾間」、「身為台北人 對住大安跟信義這種都還好，但我聽到對方住天母或大直，才會哇喔一下」。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

