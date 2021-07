「新北防疫軍師」回應3+11破口論：沒有數據「如何判斷政策錯誤」

▲台大公衛學院教授陳秀熙被網友封為「新北防疫軍師」。(圖/記者林敬旻攝)



記者林彥臣/綜合報導

台灣的疫情破口起源,普遍認為是機組員「3+11」檢疫政策造成,指揮官陳時中也因此必須接受監察院調查。被網友封為「新北防疫軍師」的台大公衛學院教授陳秀熙表示,用科學回答,要判斷是「政策的問題」還是「政策執行」的問題,根本沒有這些數據,要如何判斷?

根據7月4日播出的新聞節目《雅琴看世界》,主持人張雅琴指出,監察院擬調查陳時中4大案子,包括「3+11決策」、「疫苗採購政策不周」、「疫情下移工人權」、「萬華阿公店營業項目與登記不符」,其中3+11的議題最受矚目,並詢問來賓陳秀熙的看法。

陳秀熙表示,從專業來看傳染病,到底這個破口,是當事人沒有戴口罩、維持社交距離,還是直接由政策造成。

陳秀熙進一步指出,他很常被問到這個問題,甚至在國際會議被問到這個問題,他也用科學去回答,要調查破口的原因,必須先釐清是「政策的問題」還是「政策後執行不力的問題」,現在都沒有這些數據,要如何回答?

陳秀熙說,所以他在這些國際會議上都回答,「這很難去釐清是政策上的問題,還是執行上的問題」。

▲陳秀熙認為,3+11已經回歸到專業證據的討論「你認為政策錯誤,那你政策錯誤的專業是什麼?」(圖/翻攝自年代新聞CH50)



陳秀熙強調,這已經回歸到專業「你認為政策錯誤,那你政策錯誤的專業是什麼?」即使在密閉空間帶上口罩沒感染,今天也沒有這些事情,可是叫你密閉空間戴口罩,你卻不戴口罩,卻把這些東西推給政策,所以這些需要證據去做釐清。

陳秀熙說,「你今天要我科學家來評論這件事,I have to have evidence(我必須有證據)」。