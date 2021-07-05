「新北防疫軍師」回應3+11破口論：沒有數據「如何判斷政策錯誤」

▲台大公衛學院教授陳秀熙被網友封為「新北防疫軍師」。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的疫情破口起源，普遍認為是機組員「3+11」檢疫政策造成，指揮官陳時中也因此必須接受監察院調查。被網友封為「新北防疫軍師」的台大公衛學院教授陳秀熙表示，用科學回答，要判斷是「政策的問題」還是「政策執行」的問題，根本沒有這些數據，要如何判斷？

根據7月4日播出的新聞節目《雅琴看世界》，主持人張雅琴指出，監察院擬調查陳時中4大案子，包括「3+11決策」、「疫苗採購政策不周」、「疫情下移工人權」、「萬華阿公店營業項目與登記不符」，其中3+11的議題最受矚目，並詢問來賓陳秀熙的看法。

陳秀熙表示，從專業來看傳染病，到底這個破口，是當事人沒有戴口罩、維持社交距離，還是直接由政策造成。

陳秀熙進一步指出，他很常被問到這個問題，甚至在國際會議被問到這個問題，他也用科學去回答，要調查破口的原因，必須先釐清是「政策的問題」還是「政策後執行不力的問題」，現在都沒有這些數據，要如何回答？

陳秀熙說，所以他在這些國際會議上都回答，「這很難去釐清是政策上的問題，還是執行上的問題」。

▲陳秀熙認為，3+11已經回歸到專業證據的討論「你認為政策錯誤，那你政策錯誤的專業是什麼？」（圖／翻攝自年代新聞CH50）



陳秀熙強調，這已經回歸到專業「你認為政策錯誤，那你政策錯誤的專業是什麼？」即使在密閉空間帶上口罩沒感染，今天也沒有這些事情，可是叫你密閉空間戴口罩，你卻不戴口罩，卻把這些東西推給政策，所以這些需要證據去做釐清。

陳秀熙說，「你今天要我科學家來評論這件事，I have to have evidence（我必須有證據）」。