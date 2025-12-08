AAA再刷新高捷單日運量！追星族衝六合夜市遇偶像　人潮爆漲4成

▲AAA再刷新高捷單日運量，六合夜市人潮爆漲4成。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節於上週末在世運主場館圓滿落幕，集結演員、偶像等超大卡司都降臨高雄，高雄捷運在6日當天再創今年度最高運量，而市府發放的商圈夜市優惠券也成功帶動人潮，六合夜市攤商們的手一刻都沒停，人潮比平日足足多出4成。

AAA集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等頂尖卡司，吸引各地粉絲齊聚高雄，高雄捷運12月6日單日運量達35萬1267人次，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931人次紀錄，再創2025年度單日運量新高。

▲大批歌迷到訪高雄，帶動高雄夜經濟大爆發。（圖／記者許宥孺翻攝）



六合夜市總幹事詹金翰表示，近年國際級演唱會在高雄舉行，有許多大明星驚喜現身品嚐小吃，上週四晚上就有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，更幸運成功巧遇偶像，在Threads上驚喜感謝「商圈夜市優惠券」助攻追星好運！週六晚間典禮結束後，六合夜市也成為「安可舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，點餐速度快到讓攤商們手沒一刻停下來，熱度完全不輸典禮現場，整體人潮比平日足足多出4成以上。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，玉竹街一直是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店以及餐酒館進駐，加上鄰近百貨飯店選擇眾多，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。上週五下午就有許多韓星粉絲來商圈採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」，演唱會結束後，粉絲再來觀賞聖誕燈飾，到商圈續攤喝咖啡、小酌，夜生活榮景再現。

▲憑指定演唱會票根兌換商圈夜市優惠券，讓追星樂迷能盡情品味高雄美食和美景。（圖／記者許宥孺翻攝）

瑞豐夜市攤商黃老闆表示，市府推出商圈夜市的優惠券活動，至少助攻業績至少增加3成，尤其週末大型娛樂活動，追星族全部往這裡跑，瑞豐夜市從週五開始就湧現人潮，攤位前排隊的人明顯變多，買氣直接大爆發。

經濟發展局長廖泰翔表示，今年AAA亞洲明星盛典首度移師世運舉辦，不僅為高雄帶來龐大的追星粉絲，更成功替在地產業注入了經濟動能，彰顯高雄作為國際活動首選城市的能力。從透過50元商圈夜市優惠券暢享在地特色小吃，到交通、旅宿、百貨和觀光等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，希望讓追星樂迷在享受音樂之餘，也能盡情品味高雄美食和美景。