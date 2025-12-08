　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AAA再刷新高捷單日運量！追星族衝六合夜市遇偶像　人潮爆漲4成

▲▼AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲AAA再刷新高捷單日運量，六合夜市人潮爆漲4成。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南韓頒獎典禮2025 AAA亞洲明星盛典、ACON音樂節於上週末在世運主場館圓滿落幕，集結演員、偶像等超大卡司都降臨高雄，高雄捷運在6日當天再創今年度最高運量，而市府發放的商圈夜市優惠券也成功帶動人潮，六合夜市攤商們的手一刻都沒停，人潮比平日足足多出4成。

AAA集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等頂尖卡司，吸引各地粉絲齊聚高雄，高雄捷運12月6日單日運量達35萬1267人次，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931人次紀錄，再創2025年度單日運量新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隨著大批歌迷到訪高雄，帶動高雄夜經濟全面爆發，各大夜市人潮絡繹不絕，攤位前排隊人流一路延伸。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大批歌迷到訪高雄，帶動高雄夜經濟大爆發。（圖／記者許宥孺翻攝）

六合夜市總幹事詹金翰表示，近年國際級演唱會在高雄舉行，有許多大明星驚喜現身品嚐小吃，上週四晚上就有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，更幸運成功巧遇偶像，在Threads上驚喜感謝「商圈夜市優惠券」助攻追星好運！週六晚間典禮結束後，六合夜市也成為「安可舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，點餐速度快到讓攤商們手沒一刻停下來，熱度完全不輸典禮現場，整體人潮比平日足足多出4成以上。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，玉竹街一直是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店以及餐酒館進駐，加上鄰近百貨飯店選擇眾多，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。上週五下午就有許多韓星粉絲來商圈採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」，演唱會結束後，粉絲再來觀賞聖誕燈飾，到商圈續攤喝咖啡、小酌，夜生活榮景再現。

▲▼AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲憑指定演唱會票根兌換商圈夜市優惠券，讓追星樂迷能盡情品味高雄美食和美景。（圖／記者許宥孺翻攝）

瑞豐夜市攤商黃老闆表示，市府推出商圈夜市的優惠券活動，至少助攻業績至少增加3成，尤其週末大型娛樂活動，追星族全部往這裡跑，瑞豐夜市從週五開始就湧現人潮，攤位前排隊的人明顯變多，買氣直接大爆發。

經濟發展局長廖泰翔表示，今年AAA亞洲明星盛典首度移師世運舉辦，不僅為高雄帶來龐大的追星粉絲，更成功替在地產業注入了經濟動能，彰顯高雄作為國際活動首選城市的能力。從透過50元商圈夜市優惠券暢享在地特色小吃，到交通、旅宿、百貨和觀光等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，希望讓追星樂迷在享受音樂之餘，也能盡情品味高雄美食和美景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

每人聽到「住1地段」是有錢人　妹子嘆：全家省吃儉用！全場吵翻

AAA再刷新高捷單日運量！追星族衝六合夜市遇偶像　人潮爆漲4成

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

救生員考試遭誤判3次　還被嗆：去署長信箱申訴！

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

全台5縣市今起停水　時間區域一次看

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

每人聽到「住1地段」是有錢人　妹子嘆：全家省吃儉用！全場吵翻

AAA再刷新高捷單日運量！追星族衝六合夜市遇偶像　人潮爆漲4成

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

救生員考試遭誤判3次　還被嗆：去署長信箱申訴！

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

全台5縣市今起停水　時間區域一次看

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

韓國手遊暗改機率...玩家狂儲前面根本抽不到　遭罰1億韓元

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

【小小年紀就一把年紀】3個月大寶寶雙手抱頭「思考人生」XD

生活熱門新聞

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

全台5縣市明起停水！時間區域一次看

愛愛最舒服姿勢曝光！性愛YTR：女生最容易高潮

快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問5名傷者、全力配合調查

更多熱門

相關新聞

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

南韓頒獎典禮2025 AAA於6日在高雄世運圓滿落幕，現場5.5萬人坐滿，門票一票難求再加上票價超佛，使得該場盛典超難搶票。然而，隔日舉行的ACON就沒那麼熱鬧，卡司沒有典禮華麗，真實反映在票房上，ACON音樂節演唱會稍早5點準時開演，現場入坐率不到4成，3樓座位區更是全空。

直擊／舒華扛5萬人世運主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣孩子

直擊／舒華扛5萬人世運主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣孩子

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

救護車急送病患衝路口！騎士煞不住猛撞

AAA完整得獎名單出爐！　IU抱走本屆最大獎　

AAA完整得獎名單出爐！　IU抱走本屆最大獎　

關鍵字：

高雄AAAACON六合夜市瑞豐夜市新堀江經發局商圈夜市優惠券

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面