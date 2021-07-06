今夏最狂！不能去衝浪那就一起和街口支付Tea Surfing　居家防疫大確幸千家手搖88折

▲街口支付推出「Tea Surfing #街著一起喝」，聯合各大手搖茶品牌推出優惠，讓炎炎夏日充滿大確幸。（圖／記者湯興漢攝，下同）



消費中心／綜合報導

天氣越變越熱，待在家中也忍不住想喝手搖的慾望，台灣手搖茶文化盛行，選擇超多、就算天天喝也喝不膩，街口支付看準台灣人對手搖的熱愛，串聯8大主要品牌超過5千家手搖杯店家，推出「Tea Surfing #街著一起喝」活動，7/1（四）起開放免費領取「88折限量街口券」，獲得該券者於「飲品、茶飲」合作店家，使用「街口支付」付款，筆筆消費可享88折優惠，還有其他好禮等你帶回家，療癒整日宅在家的憂鬱心情，讓炎炎夏日充滿大確幸。

▲今夏最狂手搖茶大串連，喝飲料還能集點換街口幣。



整日待在家中無處可去，只能藉由吃吃喝喝來彌補失去自由的心，你是不是也患上了「每天都想要來杯手搖」症候群呢？但是天天喝又好傷荷包，總覺得自己沒自制力，卻還是忍不住掏出皮夾把飲料帶回家，有街口支付，不用再喝得那麼糾結！手搖控注意！街口支付把各位最愛的手搖飲通通集合起來啦，號稱今夏最狂的手搖茶優惠大串連「Tea Surfing #街著一起喝」開跑，串連8大主要品牌超過5千家手搖杯店家，喝飲料還能省荷包，7/1（四）起可領取由街口支付發送的限量88折街口券（總面額50元、限量7.5萬組），讓你喝遍各大手搖杯品牌如CoCo都可、迷客夏、茶湯會、鮮茶道、康青龍、清心福全、可不可、珍煮丹，還推出集點換街口幣活動。

7/1（四）起～7/31（六），在CoCo都可、迷客夏、茶湯會、鮮茶道、康青龍、清心福全、可不可熟成紅茶、珍煮丹等手搖茶品牌消費，使用「街口支付」付款，即可獲得一點，集滿三點可獲得20街口幣、集滿六點獲30街口幣、集滿8點就可得到50街口幣，集點達指定門檻最高可獲得100元街口幣，限量一萬組，先喝先贏！

▲活動期間於出櫃、李圓圓、一手私藏世界紅茶、思茶、魚池貳壹、毛清茶室、漫漫點等指定品牌門市使用「街口支付」，筆筆消費再享最高5%街口幣回饋。



而活動期間於出櫃、李圓圓、一手私藏世界紅茶、思茶、魚池貳壹、毛清茶室、漫漫點等指定品牌門市使用「街口支付」，筆筆消費可再享最高5%街口幣回饋。讓你喝飲料也不傷荷包。除此之外於七盞茶門市使用街口支付，不限消費金額可再獲得加碼街口券，獲得加碼街口券者於8/4（三）～8/31（二）至「七盞茶」回店消費即可享單筆滿100元現折12元；於「鮮茶道」門市使用街口支付，不限消費金額即可再獲得加碼街口券，獲得該券者於7/1～7/31至「ORBIS」門市消費即可享單筆滿200元現折100元。優惠一波接一波，快打開街口支付一起「Tea Surfing」。

▲街口支付推出濾鏡抽獎活動，只要在街口支付FB粉絲專頁上傳使用店家濾鏡的創意照，在活動期間完成任一指定任務即可參加抽獎。



現在正值居家防疫期間，天天宅在家「自煮管理」，幸好還有「Tea Surfing #街著一起喝」夏日大確幸，但已經好久沒有出門玩樂，更別說三五好友一起聚會，除了時不時關心朋友之外，太久沒有相見友情更要好好經營，街口支付推出濾鏡抽獎活動，只要在FB或IG上傳使用店家濾鏡的創意照，在活動期間完成任一指定任務即可參加抽獎，抽獎好禮有Switch紅藍主機＋健身環、Marshall Emberton藍牙喇叭等多項大獎等你抽！快告訴很久沒見又跟你一樣愛喝手搖的朋友，直接揪起來線上群聚一波，一起來玩濾鏡抽好禮，就算不能面對面，還是可以互相分享喜悅。

來不及領取街口券的朋友不用氣餒，待街口券領取完畢，將再解鎖第二波活動！8/1（日）～8/14（六）於茶湯會、鮮茶道、大苑子使用街口支付，單筆消費滿50元享5元現金回饋，另外再享滿額贈，單筆消費滿100元即送街口限量周邊－託付豬環保吸管組，愛喝手搖也要做環保，好康的事太多，還不快點把街口支付推薦給身邊的千千萬萬的手搖控，今年夏天就是要把手搖喝好喝滿！