白牌車司機成Delta傳播破口！屏東竟暫停取締　理由令人傻眼

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋山爆發全國第1例Delta印度病毒株本土社區群聚，指標個案是一名感染Delta的白牌車司機，導致其同住人及同住人的孫子、他同住太太及看護染疫，另3名和他一起用餐、泡茶友人也確診，有民眾擔心白牌車成為防疫缺口，多次向屏東監理站檢舉，監理站卻以防疫期間，警方無人力陪同，監理人員獨自稽查會有安全疑慮及多人與人接觸的問題，要等到疫情趨緩再處理，做法讓人傻眼。

▲屏東監理站長洪美芳對取締白牌做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲▼取締白牌車。（資照照片）

屏東縣政府警察局交通隊對此表示，稽查違規載客載貨經營者俗稱白牌車，依公路法系公路主管機交通部公路總局監理站權責，監理站行文該局後再編排勤務共同執行，疫情三級警戒區，該局未接獲監理機關函請該局派員取締。

屏東監理站長洪美芳表示，由於防疫考量，在警戒升到三級後主動暫停該項稽查作業，監理站並未行文或口頭要求警方會同稽查取締白牌車，並強調即日起針對違規熱點加強取締稽查。

她說，該站已協調縣警局，這一周每天都會在東港及枋寮地區加強取締，另為提高稽查頻率跟增加稽查人力，已經結合高雄所所本部在東港跟枋寮地區，在白牌車出沒的熱點加強攔查；規劃從今(5)日至9日每一天，以及下一個禮拜的7月12日、7月14日跟7月16日，都會在違規熱點，比如說東港碼頭、枋寮醫院這些地方加強取締，後續再會看攔查情形滾動做地點跟時間頻率的調調整。

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