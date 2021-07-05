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曾搭染Delta白牌司機車！　屏東女12天後「發燒、咳嗽」確診足跡曝

▲▼屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

▲屏東縣長潘孟安說明疫情概況。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

記者戴若涵／屏東報導

中央流行疫情指揮中心5日公布，國內新增28例本土個案，其中屏東佔1例，為先前染Delta的白牌車司機(案14298)的乘客(案15163)。屏東縣長潘孟安下午召開防疫記者會說明疫情概況。

屏東衛生局長施丞貴表示，今日新增個案(案15163)為一名69歲女性，6月21日曾搭乘指標個案白牌車司機的車，白牌車司機確診後被列為密切接觸者，於居家隔離期間一採為陰性，6月26日轉移至集中檢疫所時，曾和案14905(與司機共餐友人、6月29日確診)同車。

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▲屏東縣政府0705防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東縣政府5日召開防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

施丞貴指出，案15163於3日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，4日晚間經採檢後確診，由於先前便已遭到匡列，6月22日至6月25日入住防疫旅館，6月26日至7月3日於集中檢疫所隔離，具傳染力期間沒有公共場所活動史。潘孟安表示，至於同車轉移至集中檢疫所的22人則延長隔離至7月10日。

針對染疫乘客(案15163)的傳染源，中央疫情流行揮中指揮官陳時中表示，有2種可能，第一個是6月21日時曾搭乘指標個案白牌車司機的車，第二可能是在6月26日轉移到集中檢疫所時，和與白牌車司機共餐確診的友人(案14905)搭乘同一部車，坐在斜對角，有可能是在這2個時候染疫。

▲屏東縣政府0705防疫記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

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