老師上課喝可樂！他怨「教壞小孩」　千人怒轟：都別人的錯

▲三級警戒期間，學童在家上視訊課程。（圖／免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

全台三級警戒期間，各級學校都紛紛改採線上遠距教學，就連幼兒園也不例外。日前就有一名家長表示，老師在視訊上課時拿可樂喝，導致小朋友看見後，也不斷吵鬧說要喝飲料、吃麥當勞，讓他感到十分困擾，直呼「老師可以認真一點嗎？」

一名家長在臉書粉專「靠北幼稚園」發文指出，之前小孩在上視訊課程時，老師直接拿起可樂來喝，間接「誘惑」小朋友想喝飲料，「我明白講課可能會渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹用個保溫杯裝起來」，並稱自己的孩子雖然上課期間沒有吵鬧，但一下課就不斷呼喊要吃麥當勞、喝可樂，吵到他的腦子都在嗡嗡叫，最後甚至以「可樂是大人才可以喝」為由，才讓小孩安靜下來。

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▲一名家長抱怨，老師在上課期間喝可樂，讓小孩被誘惑。（圖／免費圖庫pixabay）



該名家長進一步提到，以前上課時，老師並不會直接拿飲料喝，都是好好裝在茶杯裡，希望老師也要好好遵守視訊禮儀，不要在上課喝飲料，導致小朋友被誘惑，「比起那些內褲媽媽、彩色筆媽媽，還有眼鏡媽媽，我覺得我比她們有道理，真的不要砲我是恐龍家長。」

貼文發出後引發大批網友憤怒，紛紛在底下留言，「你應該從自己本身的教育做起，不是管別人喝什麼吧」、「千錯萬錯都是別人的錯，不會馬上藉由事件來教育孩子的父母真可怕」、「老師喝東西也要管？沒有人想當老師了啦！！！！！到底是活在什麼年代的恐龍家長啊」。

不僅如此，還有網友諷刺，「可樂媽咪您好，您的小孩吵著要喝可樂實在是大問題。我建議便利商店應該立法禁止販賣氣泡飲品，茶，咖啡，含糖果汁，各類糖果餅乾，以及有添加物的熟食，還有玩具圖書區也應該封鎖， 以免您的小孩受到誘惑」。