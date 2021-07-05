　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老師視訊課喝可樂！她怨「教壞小孩」　網轟：恐龍家長才是問題

▲視訊 遠距 網課。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲有家長投訴，因為老師視訊上課「喝可樂」導致小孩吵著也要喝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間各級學校都改採「遠距教學的方式」來授課，就連幼稚園也不例外。近日一名家長抱怨，老師在視訊上課期間「正大光明拿可樂來喝」，小孩也因此盧說要吃麥當勞，讓她氣得直呼「老師上課可以認真一點嗎？」

一名家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，「我明白講課可能會口渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹也用個保溫杯裝起來吧。」並提到，雖然自家孩子上課的時候沒一直吵說要喝飲料吃麥當勞，但下課就一直盧說要吃，直呼「吵到我的腦子都在嗡嗡叫，現在還感覺耳邊有想吃麥當勞的聲音」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼視訊會議。（圖／Unsplash）

▲家長認為，老師不應正大光明拿可樂喝，應該用個杯子裝起來。（示意圖／Unsplash）

這名家長提到，以前我們上課的時候，老師也不會直接拿飲料出來喝，也是好好裝在茶杯裡面。認為「很多人都說視訊禮儀，老師在學校也要遵守吧！怎麼可以誘惑小朋友想吃麥當勞呢？」

認為自己「比那些內褲媽媽、彩色筆媽媽還有眼鏡媽媽，我靠北還比她們有道理。」更直言，不要砲我是恐龍家長，雖然別的家長沒說什麼，但他們一定也靠北在心裡啦。

貼文一曝，隨即引發熱議，「可樂媽咪您好，您的小孩吵著要喝可樂實在是大問題。我建議便利商店應該立法禁止販賣氣泡飲品……」、「電視上不要演親熱戲，因為小孩會學？電視不要演殺人，因為小孩會學？電視不要播飲料零食玩具廣告，因為小孩會想要？」、「老師喝東西也要管？繼上次靠北刺青的家長，還有穿太短的家長，現在連喝可樂也要被靠北，沒有人想當老師了啦！到底是活在什麼年代的恐龍家長啊！」

也有網友認為原PO應該適時利用事件進行教育，「小孩會這樣吵代表你曾經因為小孩吵鬧而妥協，根本是家長你自己的問題吧」、「我兒子對巧克力過敏，從小班開始他都會說：謝謝我不能吃會過敏。現在3年級了，他會說巧克力看起來很好吃但是我不能吃」、「我是教自己孩子不能喝可樂，她看到別人喝，也不會想喝，她只有中班，我認為自己教好的家庭教育，非常重要。」

ET快訊
不顧2幼子哭喊不要！台中男70刀殺妻　看守所內輕生
柯文哲：北市某國宅6棟16例確診　3例無明確感染源
北市第五波疫苗預約明增新功能　柯文哲：不想打就「取消」別浪費
快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報
快訊／新光信義A11櫃姐確診「家住中和」　侯友宜：昨已通報北
快訊／桃園女家中伴雙屍！　不知阿嬤、爸爸已身亡
台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上打莫德納
快訊／北捷站務、公車司機明打疫苗　柯文哲：沒道理不接種
北捷員工、公車司機等不到疫苗！陳時中批交通部：掛一漏萬
柯文哲「批發市場進出管制用悠遊卡」　串接中央健保、身份資料
火化場外丟包確診者遺體！縣府重砲回應：將開罰殯葬業者
快訊／桃園1例「4採陰轉陽」確診！為804醫院病人
快訊／3天PCR檢測13607人　柯文哲：北市清零「普篩是最
快訊／新北＋5足跡曝！　7-11店員確診「上週連上2天班」
不用封城「只靠三級警戒」降到+28！網熱議：台灣真的強
快訊／北市12區確診公布　萬華一天內「增加29例」
LIVE／北市增15例確診　柯文哲最新說明
快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事
曾搭Delta白牌司機車！　屏東女確診足跡曝
害怕疫苗副作用！女染Delta身亡　死前向母懺悔：應該要去打
快訊／侯友宜篩檢2692人　97人北農接觸史「1人快篩陽性」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

台灣室友教摺蓮花！外國妹被驚艷　狂做10個「送給聚會每個人」

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

台灣室友教摺蓮花！外國妹被驚艷　狂做10個「送給聚會每個人」

51歲關史蒂芬妮梅開二度！「全球性感王」為婚禮建教堂低調完婚

八村壘配角力甜心　日本奧運掌旗官50公分最萌身高差

M1蘋果iMac 2021開箱初體驗：讓人不習慣的速度與輕薄外型

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

上海社區出現多隻「野生貉」　保育升級民眾牽狗遭襲「無可奈貉」

東奧羽球女單8人有望爭金　辛度認為最大對手只有戴資穎

「2018選舉林昶佐有幫我」　柯文哲：別變仇人！曾經也是朋友

什麼是精準疫調？　黃珊珊：拉出很多「非居家隔離接觸者」陽性

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

新光三越A11員工確診　5日休館

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

今增例本土　各縣市分佈曝光

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

更多熱門

相關新聞

傳文在寅曾密函金正恩！青瓦台：無可奉告

傳文在寅曾密函金正恩！青瓦台：無可奉告

韓媒《中央日報》今（2）日引述某外交消息人士的說法指出，南韓總統文在寅曾於5月訪美前後，透過書信向北韓（朝鮮）最高領導人金正恩詢問舉辦兩韓元首峰會的可能性，試圖在任期最後一年尋求再度破冰的機會。對此，青瓦台表示，該項說法「無可奉告」。

LINE視訊通話4個實用功能

LINE視訊通話4個實用功能

視訊連線裸女入鏡！主播：技術性問題

視訊連線裸女入鏡！主播：技術性問題

華平所長交接布達儀式直播觀禮

華平所長交接布達儀式直播觀禮

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

關鍵字：

靠北幼稚園遠距教學視訊可樂恐龍家長

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面