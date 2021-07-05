老師視訊課喝可樂！她怨「教壞小孩」　網轟：恐龍家長才是問題

▲有家長投訴，因為老師視訊上課「喝可樂」導致小孩吵著也要喝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間各級學校都改採「遠距教學的方式」來授課，就連幼稚園也不例外。近日一名家長抱怨，老師在視訊上課期間「正大光明拿可樂來喝」，小孩也因此盧說要吃麥當勞，讓她氣得直呼「老師上課可以認真一點嗎？」

一名家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，「我明白講課可能會口渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹也用個保溫杯裝起來吧。」並提到，雖然自家孩子上課的時候沒一直吵說要喝飲料吃麥當勞，但下課就一直盧說要吃，直呼「吵到我的腦子都在嗡嗡叫，現在還感覺耳邊有想吃麥當勞的聲音」。

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▲家長認為，老師不應正大光明拿可樂喝，應該用個杯子裝起來。（示意圖／Unsplash）

這名家長提到，以前我們上課的時候，老師也不會直接拿飲料出來喝，也是好好裝在茶杯裡面。認為「很多人都說視訊禮儀，老師在學校也要遵守吧！怎麼可以誘惑小朋友想吃麥當勞呢？」

認為自己「比那些內褲媽媽、彩色筆媽媽還有眼鏡媽媽，我靠北還比她們有道理。」更直言，不要砲我是恐龍家長，雖然別的家長沒說什麼，但他們一定也靠北在心裡啦。

貼文一曝，隨即引發熱議，「可樂媽咪您好，您的小孩吵著要喝可樂實在是大問題。我建議便利商店應該立法禁止販賣氣泡飲品……」、「電視上不要演親熱戲，因為小孩會學？電視不要演殺人，因為小孩會學？電視不要播飲料零食玩具廣告，因為小孩會想要？」、「老師喝東西也要管？繼上次靠北刺青的家長，還有穿太短的家長，現在連喝可樂也要被靠北，沒有人想當老師了啦！到底是活在什麼年代的恐龍家長啊！」

也有網友認為原PO應該適時利用事件進行教育，「小孩會這樣吵代表你曾經因為小孩吵鬧而妥協，根本是家長你自己的問題吧」、「我兒子對巧克力過敏，從小班開始他都會說：謝謝我不能吃會過敏。現在3年級了，他會說巧克力看起來很好吃但是我不能吃」、「我是教自己孩子不能喝可樂，她看到別人喝，也不會想喝，她只有中班，我認為自己教好的家庭教育，非常重要。」