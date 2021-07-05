「無法712解封縣市」≠防疫差！名醫1點警告　網爆認同：別再分化

▲醫師認為，每個縣市疫情嚴重程度不同，不能以同標準比較。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

7月12日是降級、微解封或持續三級警戒，受到全國人民關注。胸腔重症科醫師蘇一峰就直言，無法如期解封的縣市，不等於防疫做得較差；同時也告誡，許多歐美國家在解封後，反倒出現反彈高峰。

蘇一峰今在臉書提到，「全國拚7月12日解封，沒辦法如期解封的縣市，好像就是防疫做得比較差？這樣不對！每個縣市的疫情嚴重程度不同，不能用同一個標準來比較。」

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他也強調，歐美許多國家在解封之後，常會出現一波疫情的反彈高峰，「所以解封不拚快，要拚穩！」一席話獲得多數網友認同，紛紛表示「真的！不要急於一時，穩了再說也不遲」、「謝謝醫生客觀分析」、「認同，中肯」；但也有人吐槽，「不就全台陪特定縣市坐牢？看每天的感染數據，這種說法有錯嗎」、「是否應考慮疫調及小區域封鎖，全島一致性平頭式警戒覺得很有問題」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

當然，不少網友也擔憂直呼，「我們醫護要做好崩壞的心理準備」、「疫苗快打比較實在，歐美一堆人染疫還是在開放，追求清零根本方向錯誤」、「台灣一日生活圈。台北沒好，其他要怎麼好」、「追根究柢就是沒疫苗打，防疫是全國民眾努力，拜託政府別再政治化分南北，再下去台灣經濟和人民會死得很慘」、「全台灣統一解封才不會造成大爆發，歐洲的慘痛經驗還不夠嗎」、「漸進式微解封，避免瞬間潰堤」。