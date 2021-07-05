彰化7果菜市場1675人快篩結果曝　3天內完成2160人施打疫苗

▲彰化果菜公司快篩。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天零確診！因應北農及環南市場傳播鏈，彰化縣政府第一時間即啟動設置快篩站為7家果菜市場及貨運業者相關人員快篩，1675人全數陰性，今(5)日起11家肉品、果菜(花卉)及魚市相關批發市場及北農貨運業者人員，全面開始施打疫苗，預計3天內完成2160名相關人員施打，以確保病毒不會入侵到彰化。

彰化縣政府指出，依中央指示，配合台北果菜批發市場7月4日起，台北家禽批發市場7月7日起，須持PCR陰性證明，始可進出之規定，即日起進出上述場所相關物流業者，可以到彰化縣12家PCR監測站接受「公費PCR採檢」，採檢時，請自報是北農專案。

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農業處長邱奕志表示，彰化縣總共有11家批發市場，包括7家果菜市場、2家魚市場、1家肉品市場、1家花卉市場，縣府向中央爭取到2160人接種，從今天下午開始為相關人員施打，南彰化地區在部立彰化醫院和員生醫院，北彰化地區則在秀傳醫院開始登記施打，會通知造冊民眾依序施打，確保他們的安全。

邱奕志指出，今天第一批是在部立彰化醫院針對肉品市場屠宰人員做施打，明、後二天依序在員生醫院、部立彰化醫院及秀傳醫院，針對肉品市場其餘人員、魚市場、果菜、花卉批發市場等相關業者，分別配合醫院人力的調配做施打。

邱奕志進一步強調，目前經農糧署已初步核定第一次造冊名單，為確保市場人員運送彰化產地蔬果到消費市場銷售不受阻，縣府配合農委會，截至目前為止，統計已完成造冊約2700人。

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