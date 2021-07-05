確診新低！鄉民見1縣市「最慘三位數到剩5例」超強：準備選總統了

記者邱晟軒／綜合報導

新冠本土疫情趨緩。陳時中今（5日）宣布，國內新增28例本土病例，另新增1例死亡，再創三級警戒發布以來新低紀錄。消息曝光後，引起批踢踢鄉民一陣沸騰，直呼「不用打疫苗就搞定啦！」、「台灣奇蹟！」；更有網友指出新北從三位數壓到剩5例「強到爆！」

指揮中心今宣布，新增的28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0705疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

今日新增一例死亡個案，案12752，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日本土加上境外個案累計公布1萬3792位確診個案中，已有1萬1008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

▲確診新低，網友熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

本日疫情是三級警戒發布以來新低，消息曝光後立刻引起鄉民驚嘆，」、「真的是台灣奇蹟」、「太穩了吧」、「真的可以解封了，大家上班、出遊吧」、「不用打疫苗就搞定啦」、「台北市大家都在等你」、「穩到爆」、「準備解封降級！」。

對於新北市降至5例，也引起許多網友激動表示，「新北清到剩五個！猛」、「新北已經結束疫情了吧」、「新北人這麼多還可以只有5例 超強」、「桃園準備黃金交叉新北」、「新北真猛從三位數壓到剩五」、「侯友宜要選總統了！」、「侯真的有料、該選總統了！！！」、「侯友宜選總統勝算應該也很穩」。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。