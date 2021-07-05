新北+5創三級新低！僅北市雙位數「屏東再+1」　本土確診地圖曝

記者施怡妏／綜合報導
指揮中心今（5）日再公布新增28例本土病例、1人死亡，單日確診數再創三級警戒後新低，新北確診數也降到個位數，僅有5例，其中已連續4天零確診屏東，今日出現1例確診。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。
個案分布以臺北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0705本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心表示，今日新增28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至7月4日。
指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案12752），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。
▲0705全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布13,792位確診個案中，已有11,008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。
全台今年已累計 13,765 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,560 人
台北市 4,590 人
基隆市 306 人
桃竹苗
桃園市 698 人
新竹市 38 人
新竹縣 108 人
苗栗縣 547 人
中彰投
台中市 194 人
南投縣 37 人
彰化縣 263 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 47 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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