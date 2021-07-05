新北+5創三級新低！僅北市雙位數「屏東再+1」　本土確診地圖曝

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（5）日再公布新增28例本土病例、1人死亡，單日確診數再創三級警戒後新低，新北確診數也降到個位數，僅有5例，其中已連續4天零確診屏東，今日出現1例確診。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

個案分布以臺北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0705本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至7月4日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案12752），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

▲0705全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布13,792位確診個案中，已有11,008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

全台今年已累計 13,765 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,560 人

台北市 4,590 人

基隆市 306 人

桃竹苗

桃園市 698 人

新竹市 38 人

新竹縣 108 人

苗栗縣 547 人

中彰投

台中市 194 人

南投縣 37 人

彰化縣 263 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 47 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人