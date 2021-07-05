大陸現況驚呆鄉民！上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油

▲大陸上海外灘擠滿遊客。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情嚴峻，全國三級防疫警戒延至7月12日。對此，有網友今（5日）發文指出，發現一位在上海工作的同事發了多張照片都未戴口罩，還參加大型活動，結果還被這位同事反問「台灣還在管制？」，並搖搖頭要我加油。貼文曝光後，立刻引起網友感嘆，「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了！」

有一名網友今日在批踢踢八卦板以「中國已經解封不用戴口罩？」為題發文表示，前同事去上海工作，最近發現他多張照片都沒戴口罩，還參加了大型活動。

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▲有網友今指出「大陸解封不用戴口罩」，引起網友熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

該網友詢問這位上海前同事大陸現況，對方回應「很多人已經打了疫苗，政府沒管制一般生活了」並且反問「台灣現在還在管制？」並搖搖頭，要我加油。

貼文曝光後，立刻引起許多網友感嘆，「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了」、「早就不用了，去年就不用了」、「很多國家也是啊，疫苗打夠多就慢慢開放了」、「事實證明大陸防疫方向都是正確的」、「他們到處打疫苗，送獎品」、「中國確實滿積極在做的」、「大陸同事平常沒戴口罩，但要去公部門還是會」。

▲有網友指出「大陸解封不用戴口罩」，引起網友熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

也有網友詳細指出大陸現況，「現在除了去醫生、機場、高鐵要戴口罩以外，去逛商場根本沒人管了，電影院跟劇場會意思管一下，不用也是淪為表面，幾乎都100%開放，我現在在公司戴口罩人家還會覺得奇怪，這邊政策很明確明年北京冬奧肯定要開放了！」

▼中共（1日）舉辦100週年黨慶活動。（圖／翻攝自新華社）