喬友惡火中「被遺忘的罹難者」！暖議員「1個動作」為她守住最後尊嚴

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者唐詠絮攝）



實習記者周依儒／綜合報導

彰化喬友大樓在上（6）月30日發生火災，釀4死20傷的悲劇。其中一名罹難者為印尼籍女移工「妮溪」，由於伊斯蘭教傳統習俗不能火化，透過彰化縣議員吳韋達居中協助，替她設置小靈堂，並盡量依照伊斯蘭教簡約方式進行哀悼儀式。臉書社團《挺移工(TIG)》近日分享了這個溫暖的小故事，引發熱烈迴響。

臉書社團《挺移工(TIG)》昨（4）日有網友分享了一則暖心消息，指疫情爆發後，台灣仲介最愛拿來恐嚇印尼移工、讓他們不要出門的說詞就是，「如果你們感染Covid-19的話，遺體會在台灣直接被火化喔！」但依照伊斯蘭教習俗，穆斯林是非常忌諱火葬的，因為只有末日審判的惡人才會遭受火獄之刑的懲罰，故伊斯蘭教多以土葬、速葬居多。

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文中感嘆，「在火災中過世的台灣人，有家屬為他們喊冤、質疑旅館第一時間沒有疏散措施，但這個被燒死的印尼移工該如何發聲。幸好有議員注意到她，至少保全了遺體沒有被火化，也算是一點小小的安慰，真的很暖心。」

▲議員暖舉引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／挺移工(TIG)）

事實上吳韋達日前即在臉書發文表示，以前他在工廠工作時，身邊就有許多遠渡重洋的移工，經常拿著隨身的照片和他分享家中情況，「炫耀著在遠在家鄉那可愛的兒女們，滿足的微笑中是滿滿的思念，想到我也曾離鄉背井求學的過往，對移工難免多一些不捨。​」

因此在事發後，吳韋達也立即聯絡了負責移工事務的勞工處，卻發現他們效率慢且一問三不知，於是決定自己聯繫印尼代表處協助處理，所幸最後也能替妮溪設置一個小靈堂，並盡量盡量依照伊斯蘭教簡約方式進行，也有印尼團體進行線上的祈禱，依照速葬的禮儀，「希望祂能早點回歸故鄉，落葉歸根，只希望能給祂留下一點屬於台灣人的溫暖。​」

▲議員吳韋達為與印尼看護妮溪設小靈堂。（圖／議員吳韋達提供）

對於吳韋達的暖心幫忙，不少網友湧入他的臉書留言感謝，「溫暖細心的年輕議員，彰化有你真好！」、「議員感謝你，這種沒選票又沒好處的事，不是每個政治人物都想做的。」、「看到新聞搜尋您的名字，為那位移工和您說聲謝謝」、「替我同鄉 說聲 “謝謝您” 關心了 我們在台印尼籍人士」、「感謝議員在法規及民情上費心考量，幫這位罹難的朋友奔走身後事，一位離鄉工作的異國人民，他們的性命更加值得尊敬 敬祝罹難者安息，也謝謝議員善心」。