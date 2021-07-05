男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

▲農糧署表示，目前超市販售的一顆頂多90至100元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

藝人曹西平在臉書提到買了2顆高麗菜就要400多元，讓他不太理解現在的菜是什麼價錢，還說不知道是自己看錯了還是對方算錯？有點嚇到。農糧署今（5日）受訪表示，不可能，除非是特殊品種，否則目前批發市場每公斤約27元，以一顆2公斤計算，頂多也才5、60元。

曹西平無奈說，只是想吃個青菜而已，真實的生活好像很困難啊，只是個高麗菜而已，難怪年輕人不愛吃青菜，這樣子炒個高麗菜，不如買個便當吃算了，還指出心想說大概1百多塊就夠了，秤著一看2顆高麗菜400多，又不好意思退回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友表示，「去買了1顆小小1顆180元，實在是太可怕了」、「我買半顆就160」、「之前南部一顆10元自採，便宜到大家不要，現在真的貴死了」，有人則說，「現在正常1顆大約100，但年初有掉到1顆20幾元過」，不少人看了都留言怎麼現在菜變這麼貴？

批發市場今休市，農糧署說明，昨天高麗菜價格每公斤27元，確實有比3週前約20元左右貴，主要是現在季節的品種都來自高山，需要成本，不過即便如此也不可能貴到兩顆就要400多元，以1顆2公斤左右來看，頂多5、60元。

農糧署進一步表示，高麗菜有很多品種，大眾通常買的每公斤價格就是20多元，近日落在25至30元，就算每顆2公斤半至3公斤，以超市近日販售的價格，1顆頂多90至100元，除非買的是「特殊、頂級品種」如雪翠等或「有機種」，價格才有可能這麼高。