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菜價飆漲被冠「哄抬價格」罪名　農民怒了：心正在淌血

▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

▲農民表示，現在很多菜園裡都是空園還沒復耕。（圖／台灣農業監督團隊提供，下同）

記者許展溢／台北報導

當疫情嚴峻工廠、學校配合3級防疫措施停班停課，造成農民種植沒銷路，一群在南部青農組成的台灣農業監督團隊指出，日前又下好幾天暴雨，導致葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲，卻被冠上「哄抬價格」罪名，反問10個農民有8個在哭泣，心血都沒了，價格好有用嗎？無奈嘆看不到未來。

台灣農業監督團隊指出，寄北行銷都是個位數，農藥、肥料、工人、紙箱一大堆的成本支出，做越多賠越多，菜價低迷不振將近半年，最終耕除了棄收，甚至休耕，但這時又連下了好幾天的暴雨，因為休耕又逢暴雨成災，導致葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲，有人說是在哄抬，但有人知道知道農民的心正在淌血？

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▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

▲▼台灣農業監督團隊表示，10個農民有8個在哭泣，心血都沒了，價格好有用？

▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

台灣農業監督團隊表示，10個農民有8個在哭泣，心血都沒了，價格好有用？血淋淋的照片反映出農損慘重，有菜可以買還嫌貴，價格高農民沒菜可收還得賠上一大堆金錢成本，這種悲哀有人懂？雲林廖姓青農向《ETtoday新聞雲》表示，很多人都說雨又沒下多少，真實情況雨是用倒的，不是用下的，有農民晚上8點到園區抽水，忙到快清晨4點，當大家在躲雨睡覺，產地農民睡不著，想著收成，就要到田間抽水，若沒去，被淹2小時，就直接不用收了。

廖姓農民舉絲瓜為例，大雨影響授粉，絲瓜通常一條2、30元，後來傳出一條絲瓜80元被埋怨，菜因天災損失慘重，不僅學校營養午餐沒了，連原本菜市場等通路都受波及，如夜市賣的蚵仔煎和牛肉湯要用到白菜通通不需要了。他說，時間往前看4個月以來，菜價很便宜，後來疫情突然上漲，民眾跟著唉聲嘆氣，但農民也在嘆，菜價便宜，就算農民有收成，成本不見得能收回，即便現在價格很好，不見得農民就有菜可賣。

▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

▲▼葉菜滅頂農損慘重，菜價飆漲。（圖／台灣農業監督團隊提供）

廖姓農民表示，尤其寄到北農拍賣，若每公斤10元，還要扣掉運費1.5元、紙箱2元，加上每個小時的人事成本，跟事前的整地等作業，10元扣一扣，最後都是虧的，所以現在很多菜園裡都是空園還沒復耕，以他為例，從原本1分地4天撒一次種子，到現在1週撒一次，有時種下去看不到未來。

農糧署作物生產組組長陳立儀表示，葉菜類週期短，一般從種植到採收，約14至21天，近來價格上漲是，5月15日宣布開始三級警戒，造成學校營養午全部停掉，當時農民採收完就沒繼續種，量逐漸減少，接著6月初又受梅雨影響，有受損的狀況，後來又新一輪種植，現在慢慢生產，預計6月中下旬左右會開始趨於穩定。

陳立儀補充，以台北果菜市場昨天的高麗菜為例，每公斤均價19元，價格並沒偏高屬平穩，且量充足，產地較高端，也不會受到雨水影響。

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