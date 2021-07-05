邁阿密倒塌大樓援救貓咪　颶風侵襲前將爆破拆除殘骸

▲邁阿密大樓坍塌。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密當地時間3日有人看見一隻貓咪，在香普蘭大廈（Champlain Towers South Condo）尚未倒塌的較低樓層徘徊，救援人員在陽台上設立了誘捕器以便將牠救出，目前無法確認貓咪是否為已疏散住戶未帶走的寵物。

根據外媒報導，邁阿密戴德郡消防副隊長賈達拉（Raide Jadallah）表示，這消息讓颶風艾莎（Elsa）來襲前準備爆破剩餘建築的工作人員深感振奮。邁阿密戴德郡郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）指出，目前為止已對寵物進行過3次搜索行動，小動物的所在樓層皆已向救援隊說明，但不會要求他們逐戶查看，畢竟這樣太危險。

▲美國邁阿密6月24日12層樓大廈倒塌。（圖／路透）

颶風艾莎（Elsa）是今年第一個登陸美國的大西洋颶風，現正侵襲古巴，預估6日接近佛州，將對於邁阿密倒塌大樓救援造成嚴重威脅，邁阿密戴德郡郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）宣布將暫停搜救工作，轉為在颶風來襲前拆除建築殘骸。

據了解，公寓4樓一對母女在逃生時及時帶走了愛犬Rigatoni，但卻來不及帶上愛貓Coco，救援人員曾試圖呼喊貓咪名字想引牠出來，而9樓和10樓也有貓、狗和鸚鵡受困當中。邁阿密市專員肯·拉塞爾 (Ken Russell) 表示，人們依靠牠們來獲得慰藉，當他們沒有及時將寵物救出，內心將會覆蓋著一種巨大的內疚感。