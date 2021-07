吃午餐慎入！美國CDC警告「勿腹瀉游泳」　條狀巧克力讓網友嚇瘋

▲美國CDC在官方推特上傳動圖,呼籲民眾勿在腹瀉時前往泳池。(圖/翻攝自Twitter@CDCgov)

記者羅翊宬/綜合報導

新冠肺炎疫情在全球爆發1年半,各國的CDC在防堵疫情擴散作戰、分配病床與醫療資源、制定疫苗接種計劃等工作上扮演至關重要的統籌角色;然而美國疾病管制與預防中心(以下稱美國CDC)日前卻在推特上傳一張GIF動態圖片,警告民眾別在腹瀉時游泳,讓網友們看了後直呼噁心想吐。

美國CDC於台灣時間7月2日上午在推特搭配約3秒鐘長的GIF卡通動圖,只見穿著桃紅色泳裝的小女孩興奮從滑水道溜下來,豈料在過程中卻在臀部下方明顯拉著咖啡色「巧克力狀」長條污漬,不過即使隔著螢幕,似乎還能聞到從滑水道擴散到整座泳池的糞味。

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu