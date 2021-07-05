6歲開始呼麻！48歲女甩毒癮名校畢業　對比照曝光超勵志

▲美國女子柏頓現在的樣貌，與2005年染毒入獄的樣子大不相同。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子柏頓自6歲就接觸大麻，隨著年齡增長吸食的毒品種類也越來越多，多年下來外貌相當憔悴、性格也出現改變，出入多間少年拘留所，甚至有了孩子後仍未戒毒。但她最終成功戒毒並在5月取得學位，如今的她看起來容光煥發，早已與當年染毒入獄的模樣大不相同。

TODAY Health報導，柏頓（Virginia Burton）起初受到染上毒癮的母親影響，在年僅6歲那年就開始呼大麻，並在12歲接觸冰毒（crystal meth），14歲輟學吸食古柯鹼。當年染毒的她性格變得易怒且好鬥，甚至不想待在教室裡頭，「我只想變嗨」。

柏頓接下來遊走於多間少年拘留所。到了2012年，儘管她已經是3個孩子的母親，她仍沉浸在毒癮之中，無家可歸，吸食海洛因並多次入獄。她透露，「當我走進廚房的時候，孩子們就會抓著我的腳踝，因為我就在那邊吸食古柯鹼。」直到最後，社福單位帶走了她的3個孩子。

Lest I forget my reality, these photos are a constant reminder. I don't ever want to forget. I still do not have power... 由 V Ginny Burton 發佈於 2021年5月5日 星期三

令人慶幸的是，接下來的發展出現轉機。柏頓最終甩開毒癮陰霾，並在今年5月取得華盛頓大學政治學學位，穿上學士服的她看起來容光煥發，「我還以為自己會死在公園長椅上，手臂上插著針頭或頭部中彈之類的……你永遠不會知道明天會發生什麼事，所以不妨考慮就從今天開始（戒毒）。」

報導形容，成功戒毒後的柏頓似乎得到重生，在2019年攻上瑞尼爾山（Mount Rainier）山頂，每天冥想，飲食改以吃素為主，必定期參加戒毒互助會。

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