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問「有賣快篩試劑嗎？」超商店員秒後退　醫列購買6重點

記者黃翊婷／綜合報導

居家快篩試劑四大超商上月23日陸續開賣，ICU醫生陳志金4日在臉書PO文分享自己到超商購買快篩試劑的小插曲，並列出6大購買重點，分別為實聯制不要用手寫、與店員保持安全距離、不要碰觸其他商品、用眼睛看再決定要不要買、不要使用現金、回家再進行檢測。

▲▼直擊超商、藥局開賣家用快篩試劑。。（圖／記者陳以昇攝）

▲民眾可在超商、藥局買到居家快篩試劑。（圖／記者陳以昇攝，下同）

陳志金提到，和妻子路過便利商店時，臨時起意想問一下快篩試劑的價錢，妻子半開玩笑說「你進去問，人家可能會被你嚇到」，但他還是決定進去試試，結果一開口詢問，「請問你們有賣快篩試劑嗎？」兩名原本正在聊天的店員瞬間收起笑容，在那0.1秒的時間內，其中一人還往後退了一步。

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陳志金表示，其實店員的反應也是合理的，畢竟會去買快篩試劑的人，應該都是懷疑自己可能染疫的人，因此，他列出6大購買重點供大家參考，詳細如下：

1、實聯制請用簡訊，不要用手寫。
2、和店員保持足夠的安全距離，即使對方往後退，也是自然反應，不必感到受傷。
3、進去就直接「只」購買快篩試劑，不要碰觸其他商品。
4、用眼睛看再決定要不要買，不要摸一摸，再還給人家，說不要買。
5、使用「非接觸性」付款，不要使用現金。
6、回家再檢測，千萬不要在店內或者店外採檢。

▼超商居家快篩試劑開賣首日，曾出現民眾排隊搶購的狀況。

▲▼直擊超商、藥局開賣家用快篩試劑。。（圖／記者陳以昇攝）

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