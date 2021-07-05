洗屍水排溪中！70萬人恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

▲新竹縣首座公立殯儀館位於竹東鎮，1年多前正式啟用。



圖文／鏡週刊

新竹縣竹東鎮6家非法殯葬業者，去年被踢爆把洗屍水直接排入溪中，引發下游70萬居民恐慌，縣府事後開罰30萬到40萬元、給予3年改善期，要求期間不得經營殯葬業務。但業者有恃無恐，今年初起又開始私下營業，連官員、民代也照常出席業者舉辦的告別式，涉嫌包庇。

這6家違法的殯葬業者分別為大同、東霸、廣德、極樂、龍園、白蘭，他們在國有地、河川地、工業用地搭設鐵皮屋，掛上禮儀會館招牌後對外營業，違法營業超過20年，其中龍園的負責人還是新竹縣議員。

▼載有確診者大體的接體車被丟包，停在殯儀館空地逾10個小時（下圖左）。 殯儀館人員發現接體車內有棺木，趕緊聯繫該車所屬的殯葬公司（下圖右）。



地方民代認為，去年洗屍水爭議發生至今已10個月，但縣府未積極取締，認為有包庇、護航業者之嫌，這類非法殯葬設施可直接勒令停業，但至今仍屹立不搖，真的非常離譜。且疫情爆發後，新竹縣的殯葬業亂象叢生，甚至發生業者因聯繫不上負責官員，直接把確診者大體丟包在殯儀館門口，十分誇張。

▼東霸禮儀公司遭限制營業，卻不甩禁令，仍暗中經營殯葬業務。



有民代還擔心，可能有確診者大體，在不知情下，直接交由這些非法業者處理後事。由於國內很多案例是死亡後才得知確診，若沒有專業設備，萬一將染有病毒的洗屍水排入溪中，後果不堪設想。也有殯葬業者致電衛生局24小時防疫專線，但接電話的人竟然說：「不知如何處理。」包括縣府醫政科、長照科、疾病管制科等多名科長，也要業者直接聯繫縣府民政處。

▼竹東鎮沿河街有6家非法殯葬業者，其中龍園公司的負責人是新竹縣議員。



亂象還有民代知法犯法，新竹縣北埔鄉代會主席徐鏡明，今年5月底到殯儀館參加告別式，甚至拿公祭單請司儀唱名，館方人員以違反防疫規定拒絕，隨後徐要求改以親友名義捻香，遭館方人員二度拒絕，徐惱羞成怒，斥責館方人員白目後悻悻然離去。

▼東霸禮儀公司范姓負責人阻擋鎮公所稽查人員進入查看。





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