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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長爆粗口罵柯文哲錄13秒影片挺中天　「這個人可憐沒人緣」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲錄製13秒影片，大讚中天新聞成功轉型為全台最大新聞YouTuber，掀起各界正反意見熱議。館長陳之漢4日在直播中談及此事，忍不住爆粗口「我還是覺得你媽逼」，並聲稱柯文哲可憐、沒人緣，雖然他了解柯的困境，但還是覺得不能接受這樣的言論，「台灣人的國格跟尊嚴必須要有，這是底線。」

▲▼館長合體柯文哲。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長透露自己很了解柯文哲的困境。（圖／翻攝自館長臉書）

中天新聞台去年未獲得NCC同意換照，於是轉戰網路平台。台北市議員苗博雅4日在臉書PO出一段7月3日的中天新聞畫面，只見柯文哲在錄製好的13秒影片中，稱中天新聞成功轉型為全台最大新聞YouTuber，還能持續監督政府、反映社會脈動以及為民意發聲，「頻道可以換，新聞專業與新聞魂不能打折。」影片傳開後，掀起各界正反意見討論。

曾與柯文哲合拍影片的館長陳之漢，4日直播時被問到此事，還特地去找影片來看，看完之後一度忍不住爆粗口，並聲稱自己其實很了解柯的困境，「柯文哲這個人可憐、沒人緣」，因為沒有半個媒體力挺，就算做了好事曝光度也很低，「他要不要講一些狗話去捧一下，要，但是別的事情我不講，光這件事情，我還是跟阿伯講，身為623的發起人，針對以上講的那一段（指挺中天13秒影片），我還是覺得你媽逼，我不會接受你這樣的言論。」

▲▼623遊行,館長,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲館長2019年6月23日曾參加在凱道舉辦的「623遊行」，高喊捍衛台灣民主、反對特定媒體。（圖／記者李毓康攝）

「台灣人的國格跟尊嚴必須要有，這是底線。」館長強調，今天柯文哲如果要站在台灣人的角度，就是不能去碰中天，也不應該幫忙說好話，「柯大哥就是會東講一下、西講一下」，甚至曾喊話一個月就要清零，結果現在被打到連支持者都不知道該怎麼幫忙辯解，。

最後，館長呼籲柯文哲多跟新北市長侯友宜學習，「人肯做話不多」，不多講話就不會被攻擊，「這是你（柯文哲）最大的缺點，沒把握的事情絕對不要講。」

【查證】柯文哲力挺中天？有片有真相

今天一直有人傳「柯文哲力挺中天，親錄13秒打氣片讚聲」的新聞給我，問我是真的假的 我看了一下這些報導，都出自旺中關係企業，且只有文字、沒有影片。 有鑑於旺中集團的報導經常有誇大、造假的疑慮，所以我請團隊做了一番詳細的查證 結果發現，是真的，這次不是假新聞 有片有真相，一起來看阿北力挺中天 #歡迎分享 #讓你的朋友都知道柯文哲力挺中天

苗博雅 MiaoPoya 發佈於 2021年7月4日 星期日
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