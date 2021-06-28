花東社福團體雪上加霜！疫情相挺　幫幫社福團體

▲白永恩基金會疫情期間送物資到偏鄉。（疫情前資料照）



圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎疫情嚴峻，資源相對缺少的花東社福團體處境雪上加霜，其中花蓮縣老人暨家庭關懷協會今年所獲捐款比去年銳減近200萬元，台東的白永恩神父社會福利基金會民間捐款也大幅下降。頂新和德文教基金會透過「疫情相挺 愛的Good力」平台持續協助社福團體義賣商品，邀請民眾一起搶救社福團體。

白永恩神父社會福利基金會公關崔彬表示，受疫情影響，基金會的日間班、關懷站與工坊皆已暫停，住在機構的孩子也因疫情無法外出，需要2倍的人力協助安置，加上近期估計有6成企業暫停例行捐助，民間捐款也大幅下降，基金會營運備受考驗。

崔彬指出，為了讓這段時間無法到工坊等據點學習的服務對象能保持規律生活與學習步調，基金會逐一為他們準備「活動包」，並附上「每日健康自主管理紀錄表」，像是住在台東大鳥部落的「阿賢」，活動包內就有書本、筆記本、彩色筆、圖畫紙等，喜歡看書跟畫圖的阿賢在家有事可做，情緒控制很穩定，家長也安心。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會則指，今年捐款比去年減少近200萬元，但案家所需的物資及金錢卻一直增加，協會只能苦撐。

▲花蓮老家協會疫情間協助偏鄉老人做防疫。



頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，創辦人魏應充去年注意到中小型社福團體面臨的疫情衝擊，憂心更下游的各類受助者處境惡化，已透過基金會捐助40多個團體逾5千萬元。

蕭巧怡說，今年紓困協助進入第二階段，以協助各團體數位行銷、培養永續經營能力為主軸，目前正透過「疫情相挺．愛的GOOD力」平台協助社福團體義賣商品，希望民眾能秉持「疫情相挺 從我做起」的精神，落實防疫也協助他人， 一起成為台灣最堅強的防疫力量。想為社福團體盡一份裡的民眾可點選活動網址 https://hedefoundation.org.tw/good/ ，直接協助社福團體。

