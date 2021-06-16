疫情重創募款「公益團體」別發愁　食公益捐助延長徵件

▲「食食刻刻與愛同行-食公益捐助計畫」，因疫情影響，今年徵件延長至6月底。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

全台首個結合飲食與慈善公益的「食公益捐助計畫」，上路3年來補助逾50個公益團體專案超過3000萬元，為不少中小型公益團體年度計畫重要支柱，推出計畫的頂新和德文教基金會原定今年徵件至6月18日，因應公益團體需求，今天宣布延長徵件至6月底。符合申請資格的公益團體可把握時間爭取最低30萬元的補助。

頂新和德文教基金會為協助公益團體自立經營，2018年起推出「食食刻刻與愛同行-食公益捐助計畫」，累計捐助逾50個公益團體專案超過3000萬元，間接受惠的老人、身心障礙者、高風險家庭與街友估達400萬人次，補助案例包含方舟教養院建蓋雞舍，讓身障者學習飼養雞隻、開發有機蛋捲，花蓮老家協會送餐給獨居長者等。

另外，為協助因疫情陷入困境的公益團體，基金會去年以來也持續透過「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」（https://reurl.cc/xGlD2z）等專案，以捐助、協助義賣愛心商品等方式，全力陪伴中小型公益團體面對這波疫情海嘯，計畫目前仍進行中。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充希望基金會秉持「台灣共好」精神，協助經營日益艱困的中小型公益團體穩定自立經營，公益團體提出跟飲食相關之「食公益」服務方案後，符合「自立」及「共好」方向者將優先補助。為協助公益團體銜接數位落差，增進自主營運能力，今年獲捐助單位也將獲客製化數位行銷課程乙堂。

蕭巧怡表示，今年徵件期間原為5/12至6/18，不少公益團體受疫情影響，業務量倍增，人力吃緊，因此徵件時間將延長到6月30日。徵件辦法可查詢：https://reurl.cc/yEm4XM。

另外，今年疫情爆發後，陸續傳出前線醫事人員訂餐面臨無人外送窘境，頂新和德文教基金會秉持食公益精神，響應「疫情相挺 我們一起！醫事人員助餐計畫」，也邀請民眾一起加入協助，共為國內31萬醫事人員盡一份力（https://reurl.cc/Dgm9o5）。