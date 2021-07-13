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偏鄉小球員不要餓著　頂新和德補助餐食至部落

頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會與練習曲書店負責人胡文偉合作，贈送便當至偏鄉部落。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎疫情嚴峻，國內各級學校從5月中起停課，在某些偏鄉，住宿學生回到部落，家長卻因疫情停工，收入銳減，家計甚至孩子的三餐都成為負擔。頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫與在花蓮縣長期推動棒球發展的「練習曲」書店負責人胡文偉合作，贊助偏鄉部落棒球隊餐食費用，於暑假期間贈送便當與營養品至他們家中，幫助他們度過難關。

頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期關心基層棒球發展，近年透過基金會「接棒未來」計畫捐贈球衣、球具給台灣20多所學校，去年啟動全台灣最大規模交通車捐贈計畫，捐出50輛車給各基層棒球單位。魏應充創辦人提出「棒球經濟生態圈」構想，期盼系統性帶動棒球經濟發展，為棒球人創造更多出路；魏先生4月曾率基金會團隊走訪花蓮縣新城鄉新城社區，向胡文偉先生請益，捐贈練習球等物資給新城國小棒球隊，並邀請孩子們到棒球場看味全龍隊賽事。

自5月中疫情爆發以來，三級警戒導致學校停課，偏鄉學生回到部落，學生家長因疫情停工收入銳減，孩子的三餐成為沈重的負擔。魏應充創辦人獲知此事後，擔心偏鄉孩子的健康，指示頂新和德文教基金會與胡文偉先生合作，推出餐食補助計畫，於暑假期間贈送便當與營養品至東部偏鄉棒球隊家庭，讓小球員們持續補充營養，也減輕家長的經濟負擔。

偏鄉小球員「小恩」是家中老大，今年國小4年級，小恩的媽媽獨自扶養4個孩子，因為疫情的關係，已經3個月沒有工作收入，積蓄差不多花光了，生活上面臨困難。小恩媽媽特別感謝這次的餐食補助計畫，讓4個孩子的伙食能夠得到補助，大大減輕了身為母親的經濟壓力。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會為貫徹魏應充創辦人的社會關懷理念，去年起已對疫情造成的社會衝擊伸出援手，除發起「疫情相挺 公益共好」、「疫情相挺 愛的Good力」行動，實質協助陷入困境的社福團體，另也發起「疫情相挺 從我做起」運動，期盼人人落實防疫、支持他人，串成台灣最堅強的防疫力量。蕭巧怡指出，這次魏應充創辦人聽見偏鄉部落棒球隊孩子的需要，也馬上伸出援手，希望透過捐助餐食，能夠協助他們的家庭度過疫情難關。

疫情期間，頂新和德文教基金會除了補助偏鄉小球員餐食，因應學校停課、無法練球，基金會商請接棒未來女子棒球隊錄製一系列居家練球影片，讓孩子在家也能精進球技，更多資訊請參考：https://www.facebook.com/baseonfuture

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頂新和德文教基金會偏鄉部落棒球魏應充接棒未來

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